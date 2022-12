Hobie Verhulst is Duván Zapata de baas en bezorgt AZ knappe overwinning

Donderdag, 29 december 2022 om 21:04 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:17

AZ heeft een knappe overwinning weten te boeken bij Atalanta. Håkon Evjen was na 29 seconden verantwoordelijk voor de enige treffer van de wedstrijd: 0-1. Hobie Verhulst eiste de hoofdrol op door een kwartier voor tijd een strafschop van Duván Zapata te keren. Door de overwinning gaan de Alkmaarders met een goed gevoel naar de hervatting in de Eredivisie op 7 januari.

AZ kwam al na 29 seconden op voorsprong. Na een fout in de verdediging profiteerde Evjen, die binnen kon glijden: 0-1. Na tien minuten spelen had het alweer gelijk kunnen staan, ware het niet dat Rasmus Højlund de paal trof. Verhulst kon zich niet veel later onderscheiden met een redding op een schot van Ederson. Na 25 minuten spelen zocht Evjen naar zijn tweede treffer van de avond, maar dit keer stuitte de Noor op Marco Sportiello. Collega Verhulst was even later belangrijk op een poging van Ademola Lookman.

Na rust ging Tijjani Reijnders de combinatie aan met Jens Odgaard, waarna de middenvelder de bal terugkreeg en in kansrijke positie over schoot. Jansen wisselde veelvuldig in het tweede bedrijf en bracht onder meer Riechedly Bazoer, Dani de Wit, Milos Kerkez en Maxim Dekker binnen de lijnen. Zij zagen Atalanta een klein kwartier voor tijd een strafschop krijgen. Zapata ging achter de bal staan, maar vond Verhulst op zijn pad. Mede door de doelman wist AZ de overwinning over de streep te trekken en gaat het met een goed gevoel richting de thuiswedstrijd tegen Vitesse. De ploeg van Jansen hoopt in het kielzog van de traditionele top drie mee te doen om de bovenste plaatsen.