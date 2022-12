Familie van Pelé komt na overlijdensbericht met een liefdevol statement

Donderdag, 29 december 2022 om 20:32 • Guy Habets

De familie van Pelé heeft na het overlijden van de Braziliaanse voetballegende een statement naar buiten gebracht. Daarin wordt de topscorer aller tijden van Santos en de Seleçao bedankt voor alles wat hij zijn gezin geleerd heeft en de liefde die hij altijd uitdroeg. De voetbalwereld reageert ondertussen geschokt op het overlijden van o Rei.

Het bericht van de familie van Pelé is zeer liefdevol en hoopt die liefde daarmee ook te verspreiden. "Inspiratie en liefde zijn de kenmerken van de reis van 'King Pelé', die vandaag vredig is heengegaan", zo valt er te lezen. "Tijdens zijn reis betoverde Edson de wereld door zijn genialiteit in de sport, door een oorlog te beëindigen, door over de hele wereld sociaal werk te verrichten en door datgene te verspreiden waarvan hij dacht dat het de oplossing is voor alle problemen: liefde. Zijn boodschap moet nu zijn nalatenschap worden voor de volgende generaties. Liefde, voor altijd."

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.



Amor, amor e amor, para sempre.

.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.



Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i — Pelé (@Pele) December 29, 2022



Clubs, bonden, organisaties en voetballers reageren ondertussen geschokt op het overlijden van de legende.

Brazilian legend Pelé has passed away at 82, one of the greatest of all time who changed the game.



A man with a god-given talent, one of the names who will remain forever in the memory.



All thoughts with the family.



RIP, legend ??? pic.twitter.com/xxndio7gmM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2022

A legend, icon and true great of the game who will forever be remembered. Rest in peace, Pele. pic.twitter.com/I4UwAHmWkh — Liverpool FC (@LFC) December 29, 2022

When Maradona died, Pelé wrote he hopes some day he’ll ‘Play ball with Maradona in the sky.”



Today is the the day ?? pic.twitter.com/kivwTROkv7 — SPORTbible (@sportbible) December 29, 2022

Sad day for the world of football.



Rest in peace, Pelé ?? pic.twitter.com/uVe6frAHO1 — AFC Ajax (@AFCAjax) December 29, 2022

Pele brought joy to millions. His contribution to football’s global appeal is nothing short of legend.



Our thoughts are with his family and friends at this difficult time.



May he rest in peace. pic.twitter.com/1OTEuR5r9C — FIFPRO (@FIFPRO) December 29, 2022

Barça expresses its sorrow to learn of the death of the "Rei" Pelé, one of the greatest footballers of all time. He made football greater than ever. May he rest in peace. pic.twitter.com/r8TQbVyN28 — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 29, 2022