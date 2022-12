Weghorst wint met Besiktas van directe concurrent en nadert top vier

Donderdag, 29 december 2022 om 20:09 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:57

Besiktas heeft donderdagavond een overwinning geboekt in de Turkse Süper Lig. De ploeg van trainer Senol Günes was met 1-0 te sterk voor Adana Demirspor. Arthur Masuaku was na een klein kwartier spelen de matchwinner in Istanbul. Wout Weghorst deed de hele wedstrijd mee. Door de overwinning klimt Besiktas naar de vijfde plaats en staat het nu nog maar een punt achter de nummer vier, Adana Demirspor.

Nadat Fredrik Gulbrandsen voor het eerste echter gevaar van de wedstrijd zorgde middels een schot dat net op tijd geblokkeerd kon worden, was het Besiktas dat via Georges-Kévin N'Koudou voor dreiging zorgde. De Kameroener ontving de bal in goede positie in de zestien, maar zag zijn poging hoog over gaan. Lang hoefden de supporters van Besiktas niet te treuren, want een minuut later stond het wél 1-0 via Masuaku. De Congolees krulde een vrije trap heerlijk in de korte hoek. Tayyip Sanuc was vervolgens dicht bij de 2-0. De kopbal van de Turk werd echter gekeerd.

Vlak voor de dertigste minuut kreeg Adana Demirspor mogelijkheden op de gelijkmaker. Aan een schot van Emre Akbaba en een kopbal van Badou Ndiaye ontbrak het echter aan fortuin. Aan de andere kant waren Cenk Tosun en Sanuc eveneens dichtbij met hun pogingen, die voor Besiktas niet het gewenste resultaat opleverden. Na rust kreeg Tosun wederom een grote kans met een schot richting de bovenhoek. Doelman Özbir had echter een goede redding in huis. Weghorst ontving de bal luttele minuten later in de zestien en schoot vervolgens naast.

Aan de andere kant wist Gulbrandsen zich geen raad met de ruimte die hij kreeg voor zijn schot, dat naast ging. Weghorst kreeg even later de kans om de 2-0 aan te tekenen, ware het niet dat zijn schot werd gepakt door Özbir. Nadat N'Koudou eveneens een kans liet liggen, kreeg Gökhan Inler in de slotfase de kans om gelijk te maken. De Zwitser zag zijn schot naast gaan. In blessuretijd was Adana Demirspor niet meer bij machte om de gelijkmaker aan te tekenen.