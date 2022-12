Pelé overlijdt op 82-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker

Pelé is op 82-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van darmkanker. Dat heeft zijn manager bevestigd tegenover persbureau AP. Edson Arantes do Nascimento, die Pelé als voetbalnaam gebruikte, was al geruime tijd ziek en lag in het ziekenhuis in São Paulo. De Braziliaan werd drie keer wereldkampioen met zijn land en scoorde 77 keer voor de Seleçao.

De Braziliaanse krant Folha meldde begin december al dat Pelé palliatieve zorg zou krijgen. In september 2021 werd er bij de 82-jarige Braziliaan darmkanker geconstateerd, waarna hij chemotherapie onderging. Volgens de krant was duidelijk geworden dat Pelé te kampen heeft met uitzaaiingen in zijn lichaam, waardoor verdere behandelingen geen zin meer zouden hebben. Zijn dochter Kely ontkende echter dat haar vader palliatieve zorg zou krijgen, omdat de chemotherapie tegen kanker niet zou aanslaan. “Hij is oud en ziek, maar hij ligt nu in het ziekenhuis met een longinfectie”, zei ze bij tv-zender Globo. “En als hij weer beter is, komt hij terug naar huis." Dat is uiteindelijk niet meer gebeurd.

Pelé in 1973 samen met zijn ex-vrouw Rosemeri dos Reis Cholbi.

Pelé staat wereldwijd bekend als een van de beste en meest trefzekere voetballers aller tijden. In 2020 werd hij nog verkozen in het Ballon d'Or Dream Team aller tijden, met daarin ook onder meer Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Pelé geldt met 77 doelpunten in 92 interlands nog altijd als all-time topscorer in het Braziliaanse elftal en is met 643 goals ook clubtopscorer aller tijden van Santos. Als groot talent brak Pelé in 1956 al op zijn vijftiende door bij Santos, één jaar later maakte hij op zestienjarige leeftijd zijn debuut voor Brazilië. In die wedstrijd, op 7 juli 1957 in het Maracanã tegen Argentinië, maakte hij ook direct zijn eerste doelpunt voor a Seleção.

Ook bij Santos maakte het wondertalent Pelé direct grote indruk: in zijn eerste volledige seizoen in 1957 kroonde de spits zich direct tot topscorer van de Braziliaanse competitie. Een jaar later volgde het WK 1958 in gastland Zweden, het toernooi dat de internationale doorbraak van Pelé zou betekenen. De pas zeventienjarige aanvaller maakte op die eindronde zes goals, waaronder twee in de finale tegen Frankrijk (5-2 winst), en werd na afloop uitgeroepen tot beste jonge speler van het WK. Pelé houdt nog altijd het record van jongste speler en doelpuntenmaker ooit in een WK-finale (17 jaar en 249 dagen).

In 1971 nam Pelé al op 31-jarige leeftijd afscheid van het nationale elftal, maar hij speelde op clubniveau nog jaren verder. In 1974 verliet hij Santos, de club waarvoor hij liefst 22 jaar in het eerste speelde en een duizelingwekkende 643 doelpunten liet noteren. Daarmee had Pelé decennialang het record van meeste doelpunten voor één club in handen, totdat Messi het in 2020 verbrak bij Barcelona. Pelé speelde vanaf 1975 nog twee seizoenen in de Verenigde Staten bij de New York Cosmos en zette vervolgens een punt achter zijn voetballoopbaan.

Over het aantal doelpunten dat Pelé in totaal maakte bestaat de nodige discussie. De FIFA rapporteert 1281 goals in 1363 wedstrijden, maar telt dan ook speciaal georganiseerde vriendschappelijke duels mee. De IFFHS, een instituut voor voetbalstatistieken, houdt het op 765 gemaakte doelpunten. Pelé zag het niet zitten om een trainersloopbaan te beginnen en fungeerde na zijn voetbalcarrière vooral als ambassadeur en uithangbord. De Braziliaan, die erom bekendstond naar zichzelf te verwijzen in de derde persoon, is drie keer getrouwd en laat meerdere kinderen na.