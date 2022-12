Benfica is helemaal klaar met geruchten omtrent sterspeler Enzo Fernández

Donderdag, 29 december 2022 om 19:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:55

Benfica heeft korte metten gemaakt met de geruchten rondom Enzo Fernández. De Argentijn, die onder contract staat bij de ploeg uit Lissabon, is felbegeerd en de club zou zelfs al een bod van honderd miljoen euro hebben afgewezen. Via een statement op de clubsite laat Benfica weten dat het Fernández wil behouden en bovendien ontkent het dat voorzitter Rui Costa met DAZN heeft gesproken, waarin hij zou hebben aangegeven mee te willen werken als er 120 miljoen euro wordt geboden.

"Het is onze intentie om Enzo hier te houden tot het einde van het seizoen", stellen as Águias. "Benfica laat ook weten dat onze voorzitter Rui Costa nooit met DAZN heeft gesproken over de situatie van Enzo Fernández." Eerder op donderdag gingen er verhalen rond dat Costa zijn nieuwe sterspeler niet wil verkopen, maar dat de club mee wil werken indien er een bod van 120 miljoen euro binnenkomt. Dat is tevens het bedrag dat in de afkoopclausule van Fernández staat.

De middenvelder kwam afgelopen zomer voor twaalf miljoen euro over van River Plate en maakte in de eerste seizoenshelft een uitstekende indruk onder succestrainer Roger Schmidt. Fernández speelde zich in de groepsfase van het WK in de basis bij Argentinië en begon vanaf de wedstrijd tegen Polen (0-2 winst) elk duel vanaf de aftrap. In de wedstrijd tegen Mexico (2-0 winst) was hij daarnaast met een geweldig afstandsschot verantwoordelijk voor de tweede treffer. Daarnaast werd de 21-jarige middenvelder verkozen tot beste jonge speler van het WK, nadat hij met zijn land de wereldtitel wist te veroveren.

Onder meer A Bola wist eerder te melden dat meerdere clubs nadrukkelijk geïnteresseerd zijn in Fernández. Volgens Gastón Edul, journalist van het Argentijnse TyC Sports, zou het Manchester United van manager Erik ten Hag het concreetst zijn. Ook Liverpool, Real Madrid en Chelsea zouden el Gordo in de gaten houden. Of het van een winterse transfer gaat komen, is nog maar de vraag. Benfica kent een ongekend seizoen en is nog altijd ongeslagen. In de nationale competitie heeft het een voorsprong van acht punten op naaste achtervolger FC Porto, terwijl het in de Champions League bovenaan eindigde in een poule met Paris Saint-Germain, Juventus en Maccabi Haifa. In de achtste finale wacht een dubbele ontmoeting met Club Brugge.