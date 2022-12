Jürgen Klopp onthult rol van Virgil van Dijk in transfer van Cody Gakpo

Donderdag, 29 december 2022 om 19:10 • Jonathan van Haaster

Cody Gakpo werd woensdag gepresenteerd als nieuwe speler van Liverpool. Tijdens een persconferentie op vrijdag werd manager Jürgen Klopp gevraagd naar zijn nieuwe aanwinst en de Duitser gaf aan zeer blij te zijn met Gakpo. Volgens Klopp speelde Virgil van Dijk een kleine rol bij het binnenhengelen van de inmiddels voormalig PSV'er.

"We hadden Virgil niet nodig om hem (Gakpo, red.) te overtuigen", stelt Klopp. "Virgil raakte op een gegeven moment wel betrokken bij de transfer, maar we hebben niet met hem gesproken, omdat er geen reden toe was. Als manager van Liverpool is het mooi dat wanneer je denkt iemand te moeten overtuigen, de deur juist wagenwijd openstaat. Dat het een soort van home run is." Ondanks dat Van Dijk geen cruciale rol in de transfer speelde, liet de aanvoerder van het Nederlands elftal wel weten dat de stap van Gakpo naar het het noorden van Engeland de 'juiste' zou zijn. “Virgil bemoeit zich natuurlijk graag met dit soort zaken", stelt Klopp. "Vanaf een bepaald moment heeft hij ook zijn inbreng gehad. Het was allemaal top.”

Gakpo maakte bij Oranje op het WK furore door in alle groepswedstrijden tot scoren tot komen. Daarmee hielp hij het elftal van toenmalig bondscoach Louis van Gaal aan plaatsing voor de achtste finale. Met het aantrekken van Gakpo heeft Liverpool meerdere clubs afgetroefd. Met name het Manchester United van manager Erik ten Hag leek een mogelijke bestemming te zijn voor de aanvaller, die uiteindelijk dus voor Liverpool koos. Het precieze bedrag dat PSV voor zijn jeugdspeler ontvangt is onbekend, al is het wel duidelijk dat de Eindhovenaren een recordbedrag ontvangen voor de Eintovenaar.

Liverpool maakt een uiterst moeizaam seizoen door en heeft onder meer last van blessures. Klopp moet het de komende weken in ieder geval nog stellen zonder Luís Díaz en Diogo Jota. De bliksemtransfer van Gakpo, een directe versterking voorin, is dus meer dan welkom bij de Engelse grootmacht. Liverpool moet alle zeilen bijzetten om in ieder geval een Champions League-ticket te bemachtigen. De ploeg van Klopp won op Boxing Day van Aston Villa en staat zesde in de Premier League. Vrijdag neemt Liverpool het in eigen huis op tegen Leicester City.