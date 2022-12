Cristiano Ronaldo mag hopen op hereniging met Champions League-gigant

Niet alleen Cristiano Ronaldo, maar ook Sergio Ramos staat op het wensenlijstje bij Al-Nassr, zo weet Marca te melden. Volgens de Spaanse sportkrant zou de 36-jarige Spanjaard in de zomer de overstap naar het Midden-Oosten moeten maken. De Saudische club is volgens de laatste berichten dicht bij het contracteren van Ronaldo, die mogelijk dus een oude bekende als teamgenoot mag verwelkomen.

De twee kennen elkaar van hun periode bij Real Madrid, waar zij liefst vier keer de Champions League wisten te winnen. Marca meldt dat Al-Nassr de komst van Ronaldo op 1 januari bekend zal maken, waardoor de Portugees het nog een half jaar zonder zijn oud-teamgenoot zou moeten stellen. De voorzitter en technisch directeur van Al-Nassr zouden hebben een bezoek aan Parijs gepland. In een gesprek met Ramos zou de ervaren verdediger overtuigd moeten worden van het sportieve project en zal er een aanbod op tafel worden gelegd.

Het contract van Ramos bij Paris Saint-Germain loopt aankomende zomer af, waardoor de toekomst van de mandekker onzeker is. Het financieel krachtige Al-Nassr zou hem kunnen overtuigen met een flinke tekenbonus. Ramos kent in de Franse hoofdstad een enigszins moeizame periode. De wereldkampioen van 2010 kampte met veelvuldig blessureleed, maar is inmiddels fit en startte woensdag nog in de basis in het competitieduel met RC Strasbourg (2-1 winst).

De interesse in Cristiano Ronaldo kent op dit moment echter meer prioriteit. De club doet er alles aan om Ronaldo zo snel mogelijk voet op Saudi-Arabische bodem te laten zetten om de overgang rond te maken. Eerder meldde Foot Mercato dat Al-Nassr ook interesse heeft in N'Golo Kanté. De Franse middenvelder van Chelsea loopt net als Ramos aankomende zomer uit zijn contract, waardoor Al-Nassr zijn kans schoon ziet. Of het van een transfer van Kanté zal komen, is echter nog maar de vraag. Ook Barcelona, Tottenham Hotspur en Barcelona zouden interesse hebben.