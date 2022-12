Galatasaray gaat nieuwe jaar in als koploper na winnende goal in minuut 96

Donderdag, 29 december 2022 om 17:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:34

Galatasaray heeft zijn vijfde overwinning op rij geboekt in de Turkse Süper Lig. De formatie van trainer Okan Buruk won met 1-2 bij Sivasspor dankzij treffers van Dries Mertens en Baris Yilmaz. Erdogan Yesilyurt nam de gelijkmaker tien minuten voor tijd voor zijn rekening, maar dat bleek niet genoeg. Door de overwinning herovert Cim Bom de koppositie van Fenerbahçe, dat dinsdag te sterk was voor Hatayspor. Galatasaray heeft nu een punt meer dan zijn stadsgenoot (33 om 32).

Buruk had een basisplaats in huis voor Patrick van Aanholt, terwijl ook Mertens, Bafétimbi Gomis en voormalig Vitessenaar Milot Rashica aan de aftrap verschenen. Mauro Icardi (blessure) en Lucas Torreira (schorsing) ontbraken, terwijl onder meer Yusuf Demir, Juan Mata, Haris Seferovic en voormalig AZ'er Fredrik Midtsjø het moesten doen met een reserverol. Galatasaray pakte vanaf het begin het initiatief en dat leidde tot dreiging door onder meer een scherpe voorzet van Mertens en een schot van Sérgio Oliveira, dat naast vloog. Aan de andere kant liet Fredrik Ulvestad zich zien, maar zijn schot (naast) en kopbal in de handen van Fernando Muslera leidden niet tot het gewenste resultaat voor de thuisploeg.

Na een fraaie solo probeerde Robin Yalcin om Sivasspor alsnog op voorsprong te zetten, maar zijn schot kon op tijd worden geblokkeerd door de defensie van Galatasaray. De ploeg uit Istanbul probeerde het aan de andere kant zelf via wederom Oliveira, die ook zag hoe zijn inzet werd geneutraliseerd door een verdediger. Nadat Rashica op doelman Ali Sasal Vural stuitte, was het twee minuten later alsnog raak. Vanaf de rechterkant legde de de mee opgekomen Sacha Boey goed terug op Mertens, die met rechts de verre hoek vond: 0-1. Gomis dacht even later zijn ploeg op 0-2 te zetten, maar zijn inzet werd voor de lijn weggehaald. Van Aanholt liet zich vlak voor rust eveneens in aanvallend opzicht zien. De linksback kreeg in kansrijke positie de bal op zijn pantoffel, maar hij zag zijn inzet hoog over gaan.

Vijf minuten na rust dacht Ulvestad er 1-1 van te maken. De viervoudig Noors international kreeg de bal voor zijn voeten na een grote scrimmage en matig uitverdedigen van Gomis, waarna de middenvelder van Sivasspor kon juichen. Na interventie van de VAR werd echter geconcludeerd dat er in aanloop naar dat doelpunt een overtreding werd begaan. Grote kansen werden naarmate de tweede helft vorderde schaars. Tien minuten voor tijd werd het alsnog gelijk. Na goed voorbereidend werk van Dia Saba schoot Yesilyurt fraai binnen in de rechteronderhoek: 1-1.

In de slotfase kreeg Mertens een grote kans om Galatasaray alsnog naar de overwinning te schieten, maar de Belg vond Vural op zijn pad. In de zesde minuut van de blessuretijd was het alsnog raak voor de uitploeg. Yilmaz schoot raak na een geweldige diepe pass van Abdulkerim Bardacki, waardoor Galatasaray het nieuwe jaar ingaat als leider in de Süper Lig. Doelpuntenmaker Yesilyurt ontving in de honderdste minuut nog zijn tweede gele kaart. In minuut 116 claimde Sivasspor nog een strafschop, dat het niet kreeg.