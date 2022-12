Ancelotti beantwoordt dé vraag over Lionel Messi: ‘Ik heb Cruijff zien spelen’

Donderdag, 29 december 2022 om 17:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:26

Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti vindt niet dat Lionel Messi de beste speler aller tijden is, zo laat hij weten tijdens een persconferentie. De Italiaanse oefenmeester werd in aanloop naar de hervatting van LaLiga gevraagd naar de kersvers wereldkampioen en heeft laten weten hem niet tot de besten ooit te rekenen. Volgens Ancelotti zijn verschillende generaties niet met elkaar te vergelijken.

"Het is moeilijk te zeggen", laat hij weten. "Zijn carrière gaat verder, of hij nou het WK heeft gewonnen of niet. Is hij de beste speler uit de geschiedenis? Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. In elk tijdperk zijn er heel veel geweldige spelers geweest. Je zal van mij niet horen: Lionel Messi is de beste speler ooit’. Ik geniet van de besten. Ik heb Maradona en Cruijff zien spelen en momenteel train ik de huidige Ballon d'Or-winnaar (Karim Benzema, red.). Ik weet niet wie de beste speler uit de geschiedenis is."

Benzema kwam de afgelopen tijd veelvuldig in het nieuws. Zo moest de Fransman voor aanvang van het WK in Qatar afhaken bij de nationale ploeg vanwege een dijblessure. De 35-jarige spits verliet daarop het kamp van les Bleus, waarna hij niet veel later zijn pensioen bij de nationale ploeg aankondigde. De zaakwaarnemer van Benzema, Karim Djaziri, liet op basis van MRI-scans weten dat hij in de achtste finale alweer inzetbaar had kunnen zijn. "Maar Frankrijk vond van niet. Blijf liegen, de waarheid komt naar boven", liet Djaziri weten. "Ik heb drie diagnoses in handen van verschillende specialisten die bevestigen dat Benzema al in de achtste finale had kunnen spelen, minimaal als invaller."

Ancelotti is blij dat hij weer de beschikking heeft over zijn fitte spits. "Benzema keerde op 10 december terug en zag er toen al goed uit", laat Ancelotti weten. "Hij heeft dertig minuten en daarna drie kwartier gespeeld in oefenwedstrijden. Hij speelt met veel enthousiasme en ik denk dat we al zijn kwaliteiten weer gaan zien. Benzema is volledig hersteld en is klaar voor de hervatting van het seizoen." Zonder Benzema schopte Frankrijk het tot de eindstrijd, waarin Argentinië na strafschoppen te sterk bleek. Na de winst van het WK raakten steeds meer mensen overtuigd dat Messi de beste speler aller tijden is, maar daar gaat Ancelotti dus niet in mee. Real Madrid hervat de competitie vrijdagavond bij Real Valladolid.