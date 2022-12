Van der Vaart ziet potentiële Oranje-klant op tweede niveau in Duitsland

Donderdag, 29 december 2022 om 15:35 • Wessel Antes • Laatste update: 15:48

Rafael van der Vaart denkt dat Ludovit Reis op termijn het Nederlands elftal kan gaan halen, zo zegt hij in gesprek met het Duitse BILD. Reis speelt momenteel voor Hamburger SV, op het tweede niveau van Duitsland. Toch ziet Van der Vaart specifieke kwaliteiten bij de 22-jarige middenvelder waarmee hij in de toekomst interessant kan worden voor Oranje.

Van der Vaart zelf speelde tijdens zijn carrière in twee verschillende periodes voor HSV. In het Volksparkstadion staat hij zelfs te boek als een clublegende. De 109-voudig international geniet er dan ook van dat landgenoot Reis zich momenteel laat zien bij de nummer twee van de 2.Bundesliga. “Ik ben een grote fan van Ludovit. Hij is een geweldige voetballer. Ik hou van zijn techniek, de dynamiek en het spel met en zonder de bal. Met drie doelpunten is hij ook best gevaarlijk als middenvelder.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Reis zou op den duur een leuke speler kunnen worden voor Oranje, zo denkt Van der Vaart. Daar is echter wel één belangrijke stap voor nodig. “Hij heeft alleen een kans in het grote Oranje als hij ergens op het hoogste niveau speelt. En het beste zou zijn bij HSV. De concurrentie is in Nederland simpelweg te groot om als tweedeklasser bij Oranje te worden uitgenodigd." Reis, die in Hamburg tot medio 2026 vastligt, speelde vijftien interlands voor Jong Oranje. De middenvelder kan overigens ook kiezen voor een interlandcarrière bij Slowakije, aangezien zijn ouders daar zijn geboren.

Reis brak op jonge leeftijd door bij FC Groningen, waarna Barcelona hem voor ruim drie miljoen euro overnam. In Catalonië speelde de controleur zijn wedstrijden in het beloftenelftal, al mocht hij regelmatig meetrainen met de hoofdmacht. Barça verhuurde Reis in het seizoen 2020/21 aan het Duitse VfL Osnabrück, waarna Hamburg hem in de daaropvolgende zomer transfervrij overnam. Inmiddels staat de rechtspoot op 58 wedstrijden voor HSV, waarin hij goed was voor negen doelpunten en vier assists.