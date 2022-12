Malen genoemd als opvolger Gakpo: ‘Afgelopen zomer viel zijn naam ook’

Donderdag, 29 december 2022 om 15:02 • Wessel Antes • Laatste update: 15:43

Rik Elfrink zou het niet gek vinden als PSV deze winter bij Donyell Malen uitkomt als tijdelijke vervanger van Cody Gakpo, zo schrijft de journalist donderdag in het Eindhovens Dagblad. Volgens Elfrink spraken de Eindhovenaren afgelopen zomer al over het terughalen van de aanvaller van Borussia Dortmund, maar toen werd een tijdelijke overgang niet realistisch geacht. Of PSV nu wel daadwerkelijk een poging gaat wagen voor de 23-jarige rechtspoot zal moeten blijken.

Sinds het vertrek van Gakpo naar Liverpool passeren meerdere namen de revue in Eindhoven. Jesper Karlsson (AZ), Viktor Tsyagankov (Dinamo Kiev) en Ola Bryndhildsen (Molde FK) zouden de belangrijkste kandidaten zijn op het lijstje van PSV. Elfrink denkt echter dat het ook mogelijk is dat PSV gaat overwegen om ‘iemand uit het hogere segment in de voetballerij’ te huren. Daarbij noemt hij de naam van Malen.

Afgelopen zomer zocht PSV naar nieuw elan in de aanval. Nadat Luuk de Jong en Sávio eerder in de transferperiode waren aangetrokken tekende Anwar El Ghazi op 31 augustus bij de Eindhovense club. Volgens Elfrink viel de naam van Malen voor de komst van El Ghazi ook in de beleidskamers van het Philips Stadion, maar uiteindelijk heeft PSV in de zomerse transferperiode niet doorgepakt voor een tijdelijke terugkeer van de negentienvoudig international.

In Dortmund ligt Malen nog vast tot medio 2026. De Duitse club nam hem juli 2021 voor zo’n dertig miljoen euro over van PSV. Malen is nog geen daverend succes bij die Borussen. In 55 officiële wedstrijden voor BVB was de pijlsnelle aanvaller tien keer trefzeker, terwijl hij negen keer fungeerde als aangever. Dit seizoen staat Malen op 1044 speelminuten voor Dortmund in alle competities, verdeeld over zeventien optredens. In de Bundesliga had hij in negen wedstrijden een basisplaats.