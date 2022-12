Endrick onthult door welk idool hij Real verkoos boven Chelsea, PSG en Barça

Donderdag, 29 december 2022 om 14:18 • Wessel Antes

Endrick wil bij Real Madrid in de voetsporen treden van Cristiano Ronaldo, zo zegt het zestienjarige supertalent in gesprek met Marca. De 37-jarige Portugees is het absolute jeugdidool van het Braziliaanse wonderkind. Endrick noemt Ronaldo daarom ook als een van de redenen van zijn keuze voor Los Blancos, waar hij vanaf 2024 zal gaan voetballen. Hij kijkt er vooral naar uit om samen te spelen met Vinícius Júnior, die hem van advies heeft voorzien.

Endrick moet tot zijn achttiende verjaardag nog bij Palmeiras blijven spelen, alvorens de spits de overstap maakt naar Estadio Santiago Bernabéu. Toch vond de linkspoot, die Real in totaal zo’n 72 miljoen euro gaat kosten, het belangrijk om alvast een besluit te nemen over zijn toekomst. Real-ster Vinícius hielp hem daarbij. “Real Madrid is een heel grote club en Viní heeft me berichtjes gestuurd waardoor ik er nog meer naar uitkeek.” Endrick genoot in het afgelopen jaar ook belangstelling van Chelsea, Paris Saint-Germain en Barcelona.

Ook Ronaldo, die tussen 2009 en 2018 honderden doelpunten maakte in Madrid, heeft een rol gespeeld in de keuze van Endrick. “Cristiano, mijn idool, heeft ook voor Real Madrid gespeeld. Dat zijn de redenen waarom ik voor Real Madrid koos. Ik denk dat het de juiste keuze is. God heeft altijd aan mijn zijde gestaan en heeft me verteld dat ik het juiste pad kies.” In het recente verleden maakten Vinícius en Rodrygo ook de overstap van de Braziliaanse Série A naar Real.

Endrick kan niet wachten om in Madrid met Vinícius te spelen. In de afgelopen maanden kreeg hij veel adviezen van de zes jaar oudere aanvaller. “Als ik ze allemaal zou moeten opnoemen, sta ik hier nog wel even. Ik houd ze voor mezelf. Zijn adviezen gaan niet alleen over het hier en nu, maar ook over mijn hele leven. Ik zie hem als een goede vriend en denk dat onze vriendschap nog heel lang zal standhouden. Ik zie ernaar uit dat we passes naar elkaar versturen op het veld en doelpunten maken.”