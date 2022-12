Duitse politie zoekt met man en macht naar vermiste vader van voetballer

Donderdag, 29 december 2022 om 13:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:34

De Duitse politie is een grote zoekactie gestart naar de vader van voetballer Kai Brünker, schrijft BILD. Van de man is sinds 23 december geen spoor meer te bekennen, waardoor gevreesd wordt voor zijn leven. Bij de zoekactie zijn zo'n honderd politieagenten betrokken. Ook wordt gebruik gemaakt van een helikopter en andere speciale politie-eenheden.

Brünker is speler van 1. FC Magdeburg, dat uitkomt op het tweede niveau in Duitsland. Vorige week woensdag kwam hij nog twintig minuten in actie in de vriendschappelijke wedstrijd tegen FSV Zwickau. Twee dagen later verdween zijn vader. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen. Met een helikopter en duikers heeft de politie in Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg) woensdag opnieuw tevergeefs gezocht naar de 61-jarige man.

De vader van Brünker werd op 23 december voor het laatst gezien in het centrum van Villingen, een dorpje zo'n tachtig kilometer ten noorden van de grens met Zwitserland. De profvoetballer heeft zijn volgers op Instagram om informatie gevraagd. "Elke aanwijzing is belangrijk", aldus Brünker, die mensen op de hoogte houdt van de zoekactie. "Als iemand iets heeft opgemerkt, laat het ons dan alsjeblieft weten. Het laatste wat we weten is dat hij de Färberstraße heeft verlaten."

Woensdag werd onder meer gezocht in de oevers van de Brigach, een zijtak van de Donau. "We zijn de Brigach overgevlogen en hebben een warmtebeeldcamera gebruikt om te zoeken naar tekenen van leven van de vermiste persoon", laat politiewoordvoerder Jörg Kluge weten in gesprek met BILD. "Maar helaas zonder succes. Er zijn geen nieuwe bevindingen. We gaan in de eerste plaats uit van een noodlottig ongeval, maar houden alle opties open. We sluiten niets uit."

Brünker is sinds twee jaar actief bij Magdeburg en bivakkeert met FCM in de onderste regionen van de 2. Bundesliga. In een speciale Instagram-post bedankt hij iedereen voor de steun. "Mijn familie en ik zijn overweldigd door het medeleven en de constante zoektocht naar mijn vader", aldus de 28-jarige Duitser. "We willen jullie uit de grond van ons hart bedanken. Het is verbazingwekkend wat een enorm gebied er al is doorzocht. In tijden als deze is er niets belangrijker dan familie. Waardeer dit en geniet altijd van de tijd met je dierbaren."