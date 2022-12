‘Sexy’ Phillips reageert op briljante wijze op spreekkoren over overgewicht

Donderdag, 29 december 2022 om 12:19 • Wessel Antes • Laatste update: 12:53

Kalvin Phillips heeft zich woensdagavond van zijn beste kant laten zien op Elland Road. De supporters van Leeds United dreven voor aanvang van het Premier League-duel met Manchester City (1-3) de spot met de Engelse middenvelder, die afgelopen week nog ontbrak in de selectie van the Citizens vanwege overgewicht. Phillips, die door manager Josep Guardiola inmiddels weer in de armen is gesloten, toonde een goede portie zelfspot en ontving vervolgens veel liefde van de thuisfans.

Tijdens de warming-up voor de wedstrijd was Phillips dé grote attractie in Leeds. De 27-jarige controleur speelde een groot deel van zijn leven voor the Peacocks, alvorens hij afgelopen zomer na 234 officiële wedstrijden een toptransfer verdiende naar City. Die club is overigens niet echt geliefd bij de Leeds-fans, waardoor zijn overstap afgelopen zomer voor veel teleurstelling zorgde. Het nieuws over het overgewicht van Phillips werd afgelopen week dan ook met veel gelach aangehoord bij de fanatieke fanschare van de club. In het stadion moest het jeugdexponent het ontgelden. “You’re too fat to play for Leeds”, werd luidkeels gezongen.

Phillips toonde zich vervolgens een man met humor. Met een brede glimlach van oor tot oor besloot hij de fans een applaus te geven. The Kop, waar de fanatieke fans van Leeds staan, kon dat wel waarderen waarna Phillips zijn gebruikelijke lied werd ingezet. De Engelsman werd bij zijn oude liefde altijd toegezongen met een lied waarin hij ‘the Yorkshire Pirlo’ wordt genoemd. Phillips moest overigens wederom negentig minuten op de bank plaatsnemen bij City, dat de drie punten eenvoudig wist binnen te slepen.

Phillips staat nog altijd op slechts 53 speelminuten voor City, verdeeld over vier optredens in alle competities. Op de persconferentie na afloop van de wedstrijd gaf Guardiola op humoristische wijze aan inmiddels weer tevreden te zijn over het gewicht van Phillips. “Hij heeft het perfecte lichaam nu. Zo sexy”, zei de Spaanse oefenmeester lachend, om vervolgens duidelijkheid te geven over de situatie. “Hij zal zo spoedig mogelijk weer spelen, want Rodri kan niet iedere wedstrijd spelen. Ik was blij om te zien dat Kalvin dinsdag goed heeft getraind. Vroeg of laat zal hij weer spelen.”