WK-controverse kent maar geen einde: vrouw Di María pakt nu de hoofdrol

Donderdag, 29 december 2022 om 11:57 • Laatste update: 12:08

De controverse rond de WK-finale tussen Frankrijk en Argentinië lijkt maar geen einde te kennen. In het nieuwste hoofdstuk grijpt Jorgelina Cardoso, de vrouw van Ángel Di María, de hoofdrol. De Argentijnse richt zich via Instagram tot Adil Rami. De Fransman spuwde na de WK-finale zijn vuur op Emiliano Martínez en noemde de doelman van de Argentijnen 'de grootste klootzak uit de voetballerij'. Di María counterde de Fransman dat hij 'ergens anders moest gaan huilen'.

De Instagram-post van Jorgelina Cardoso

De vrouw van Di María doet daar nu een schepje bovenop en blaast de WK-soap nieuw leven in. In een post op Instagram plaatst Cardoso een collage van recente krantenkoppen rond haar man en Rami. 'Ángel zou je beter kunnen leren huilen, leren scoren in finales en beter om te gaan met vrouwen'. Rami had in het verleden een relatie met voormalig Baywatch-actrice Pamela Anderson, alvorens het paar in 2019 uit elkaar ging.