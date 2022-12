Feyenoord lijkt door ziekenhuisbezoek dringend de markt op te moeten

Donderdag, 29 december 2022 om 11:21 • Wessel Antes • Laatste update: 12:21

Quinten Timber is donderdagochtend in het ziekenhuis om een scan te ondergaan, zo meldt 1908.nl. Het ziet er niet goed uit voor de 21-jarige middenvelder van Feyenoord, die woensdag tijdens het benefietduel met FC Emmen (5-0 winst) een blessure opliep. De Rotterdammers vrezen dat Timber wel even uit de roulatie gaat zijn, maar willen eerst de scan afwachten voor daar een uitspraak over te doen.

Trainer Arne Slot wakkerde de zorgen over Timber woensdagmiddag na afloop van de wedstrijd direct aan. “Ik heb nog niets gehoord over Timber, maar hij verstapte zich en dat is niet fijn. Kijk, daar maak ik me ook zorgen om. Als hij een schop krijgt kan ik nog denken: het kan meevallen. Maar als er voor ons gevoel niets gebeurt en de pijn is wel dusdanig heftig dat je zó het veld af moet, dan zijn de voortekenen niet positief. Laten we het afwachten.” Timber werd uiteindelijk na 36 minuten vervangen door Mats Wieffer.

Een zware blessure van Timber zou een flinke domper zijn voor Feyenoord, dat deze winter sowieso al een nieuwe nummer 6 wilde halen. Nu lijkt die noodzaak nog hoger te zijn voor algemeen directeur Dennis te Kloese, die de transferperikelen in Rotterdam-Zuid waarneemt in samenwerking met de scouts. In de afgelopen transferperiode passeerden vooral de namen van Ramiz Zerrouki (FC Twente) en Sivert Mannsverk (Molde FK) de revue in De Kuip. Bij Feyenoord Onder 21 heeft de club met Dermane Karim een groot talent rondlopen die als controleur kan spelen, maar de vraag is of hij al klaar is voor het grote werk.

Achterin hoopt Feyenoord zich te versterken met een rechtsbenige centrale verdediger, aangezien Gernot Trauner nog maanden uit de roulatie is met een knieblessure. Te Kloese heeft dus flink wat werk te verrichten in de winterse transferperiode, daar Feyenoord zolang mogelijk mee hoopt te doen om de titel. De Rotterdammers informeerden al tevergeefs naar Stefan de Vrij, die zijn contract bij Internazionale dit seizoen wil uitdienen. Twente-verdediger Mees Hilgers lijkt een te dure kandidaat deze winter.