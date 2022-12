Blog transfers winter 2022/23: KRC Genk zet titelaspiraties kracht bij

Donderdag, 29 december 2022 om 10:56 • Laatste update: 11:41

Het WK is voorbij en dus kan de blik weer op de nationale competities. De transferperiode gaat in Europa op zondag 1 januari van start en duurt tot 31 januari. In dit artikel kun je alle transfers uit binnen- en buitenland op je gemak teruglezen. Uiteraard houden we je via de reguliere topics ook op de hoogte van de meest spraakmakende overgangen.