PSV wil toeslaan bij Chelsea en is in de markt voor achttienjarig talent

Donderdag, 29 december 2022 om 10:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:29

PSV hoopt zich te versterken met Charlie Webster, schrijven Felix Johnston en Rik Elfrink. De achttienjarige middenvelder van Chelsea beschikt over een aflopend contract. The Blues willen de verbintenis graag verlengen en voldoen aan de financiële eisen van het talent, maar hebben nog geen groen licht gekregen. PSV hoopt net als Borussia Dortmund te profiteren van de impasse door Webster naar Eindhoven te halen.

Webster is een centrale middenvelder die al sinds 2014 onderdeel uitmaakt van de jeugdopleiding van Chelsea. Na verschillende jeugdteams te hebben doorlopen werd hij twee jaar geleden al eens in verband gebracht met een overgang naar Dortmund. Destijds legde hij de interesse naast zich neer met het ondertekenen van een nieuw contract. Hij werd opgenomen in de Next Generation-lijst van 2020 van The Guardian als een van de beste talenten uit de Premier League en speelde als zeventienjarige regelmatig mee in de Onder-23.

De kansen op speelminuten in de hoofdmacht zijn echter gering, waardoor Webster bereid zou zijn om naar aanbiedingen van andere clubs te luisteren. Chelsea heeft de middenvelder een voorstel gedaan om het tot volgend jaar zomer lopende contract te verlengen, maar daar is de jeugdinternational nog niet op ingegaan. Vanaf 1 januari mag hij officieel met andere clubs in gesprek. De tiener kwam onder meer één keer uit voor Engeland Onder-19. Zijn debuut voor Chelsea maakte hij nog niet. Wel zat hij meermaals bij de wedstrijdselectie.

Chelsea hoopte op zijn beurt deze winter zaken te doen met PSV. Elfrink schreef woensdagavond dat de Londenaren zich onlangs voor Cody Gakpo hebben gemeld. Chelsea wilde echter niet verder gaan dan veertig miljoen euro, een bedrag waar PSV niet mee akkoord ging. Liverpool deed dat wel en betaalt 45 miljoen euro exclusief een aantal bonussen. De Eindhovenaren kunnen maximaal vijftig miljoen euro opstrijken. Met dat geld moet onder meer een vervanger worden aangetrokken.