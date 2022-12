Kylian Mbappé reageert voor het eerst op provocaties Emiliano Martínez

Donderdag, 29 december 2022 om 09:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:36

Kylian Mbappé heeft zich woensdagavond na de met 2-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen Strasbourg uitgelaten over de provocaties van Emiliano Martínez. De doelman van Argentinië dreef na de gewonnen WK-finale veelvuldig de spot met de sterspeler van Paris Saint-Germain. Aanleiding waren uitspraken van Mbappé over de zwakte van de Zuid-Amerikaanse voetbalcompetitie.

Martínez was een van de eerste Argentijnen die Mbappé troostte na de verloren WK-finale tussen Frankrijk en Argentinië, maar schoof zijn medelijden vervolgens al snel aan de kant. Zo vroeg hij een moment van stilte in de feestende Argentijnse kleedkamer en droeg hij tijdens de huldiging in Buenos Aires een kartonnen Mbappé rond als baby. De doelman van Aston Villa hield de pop voor zijn geslachtsdeel en vroeg opnieuw om een moment van stilte. Beelden van die gedragingen gingen de hele wereld over.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mbappé, die zich in tegenstelling tot Martínez wel weer op de club heeft gemeld, reageerde woensdag na de met 2-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen Strasbourg op de provocaties. "Ach, dat is niet mijn probleem", bleef de Franse sterspeler nuchter. "Ik verspil geen energie aan zulke triviale dingen." De Franse voetbalbond heeft naar aanleiding van de provocaties een officiële klacht ingediend bij de Argentijnse bond. Martínez moet bij terugkeer in Birmingham op het matje komen bij Unai Emery.

Mbappé bewees tegen Strasbourg meteen weer zijn waarde voor PSG door in de blessuretijd de winnende te maken vanaf de stip. Dat hij zich drie dagen na de WK-finale alweer bij de club meldde, vindt hij vanzelfsprekend. "Ik zei tegen mijn teamgenoten dat er geen enkele reden is waarom de club de prijs zou moeten betalen voor het falen van de nationale ploeg. Het zijn twee totaal verschillende situaties. Het doet me goed om terug te keren met een overwinning en weer betrokken te zijn bij de club, de supporters en mijn teamgenoten."