Geblesseerde Paul Pogba haalt zich woede op de hals tijdens vakantie

Donderdag, 29 december 2022 om 08:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:03

Paul Pogba heeft zich niet geliefd gemaakt bij de achterban van Juventus. De middenvelder is al maanden herstellende van een slepende knieblessure, maar vond wel tijd en ruimte om een vakantie door te brengen in de sneeuw. Ook de feestdagen van Juan Cuadrado konden op controverse rekenen bij de fans van la Vecchia Signora. De Colombiaan ligt eveneens in de lappenmand met een blessure.

Net als in veel andere landen maakt ook de Serie A zich op voor de hervatting van de competitie. Juventus begint het kalenderjaar 2023 met een uitwedstrijd tegen Cremonese en de kans is klein dat bovengenoemd tweetal dat duel gaat halen. Cuadrado kampt met een knieblessure. De middenvelder onderging onlangs enkele test die verbetering aantoonden, maar was niet aanwezig bij de vriendschappelijke wedstrijden tegen Arsenal en HNK Rijeka. Vrijdag wordt hij ook niet bij het oefenduel met Standard Luik verwacht.

Desondanks greep Cuadrado wel de kans aan om met zijn gezin in de sneeuw tussen de husky's te bivakkeren. De Colombiaans international deelde beelden van de activiteiten op zijn Instagram-account, waarna een storm aan kritiek losbarstte. 'Ga trainen' en 'Ik denk dat je nu alles hebt gegeven voor Juventus, het wordt tijd dat ze je in juni wegsturen', valt er te lezen in de comments. De situatie van Cuadrado doet sterk denken aan die van Pogba, die eveneens de sneeuw opzocht om zijn hoofd leeg te maken.

De Fransman, die nog geen speelminuten heeft gemaakt sinds zijn terugkeer, vierde zijn vakantie in de bergen. Pogba moest het WK met Frankrijk noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan en hoeft niet op sympathie te rekenen bij de fans van Juventus. 'Maar als je gaat skiën, hoe herstel je dan in godsnaam van blessures?', luidt een van de reacties. De laatste keer dat Pogba speelminuten maakte in het shirt van Juventus was op 23 juli in de vriendschappelijke wedstrijd tegen het Mexicaanse Guadalajara.