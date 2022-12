Transfer Denzel Dumfries wordt nieuw leven ingeblazen door blessure

Donderdag, 29 december 2022 om 08:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:12

De naam van Denzel Dumfries is deze dagen weer veelvuldig te vinden in de Engelse media. De verdediger van Internazionale wordt genoemd als vervanger van de opnieuw geblesseerd geraakte Reece James. Laatstgenoemde moest zich dinsdag in de competitiewedstrijd tegen Bournemouth (2-0 winst) kort na rust laten vervangen vanwege een nieuwe knieblessure. Chelsea meldde al snel dat het om een terugval van zijn oude blessure gaat.

James kent een beroerd einde van het kalenderjaar 2022. De rechtervleugelverdediger was net terug van lang blessureleed, toen hij tegen Bournemouth opnieuw strompelend van het veld moest. Een terugval van zijn oude blessure, zo bleek later. De Engels international is zeker een maand uitgeschakeld en mist daardoor onder meer de dubbele ontmoeting met Manchester City (Premier League en EFL Cup) en de uitwedstrijd tegen Liverpool op 21 januari.

Sinds zijn terugkeer bij Chelsea in het seizoen 2019/20 liep James volgens Transfermarkt al elf verschillende blessures op, variërend van enkel- en hamstring- tot knieblessures. De verdediger moest daardoor liefst zestig wedstrijden aan zich voorbij laten gaan. Binnen de club reist dan ook de vraag of deze winter gezocht moet worden naar een vervanger voor James. César Azpilicueta wordt vooralsnog niet gezien als volwaardige vervanger aan de rechterkant.

La Gazzetta dello Sport wist eind november te melden dat Internazionale minstens zestig miljoen euro wil zien voor Dumfries. Naast Chelsea zou ook het Manchester United van Erik ten Hag in de markt zijn. I Nerazzurri willen de opbrengst gebruiken om zelf de markt op te kunnen. Zowel Chelsea als United zou er geen problemen mee hebben om de gewenste transfersom op tafel te krijgen. Giorgio Scalvini, die een prijskaartje van veertig miljoen om zijn nek heeft hangen, wordt genoemd als mogelijke opvolger van Dumfries.