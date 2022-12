Gakpo kon op het laatste moment ook naar andere Europese grootmacht

Donderdag, 29 december 2022 om 07:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:36

Cody Gakpo heeft zijn droomtransfer naar Liverpool officieel te pakken. Woensdag doorstond de vleugelspeler met succes de medische keuring bij zijn nieuwe club, waarna hij een contract tekende tot medio 2028. Gakpo gaat spelen met rugnummer 18. Het had echter niet veel gescheeld, of de Oranje-international had bij een andere club in de Premier League gespeeld. Chelsea waagde deze winter namelijk eveneens een poging bij PSV om Gakpo in te lijven, schrijft het Eindhovens Dagblad.

Het was niet voor het eerst dat Chelsea informeerde naar de contractsituatie van Gakpo. Afgelopen zomer waren the Blues ook al kort in de race voor de aanvaller. Voetbal International meldde destijds dat de club op zoek was naar een extra aanvaller na het vertrek van Romelu Lukaku, Callum Hudson-Odoi en Timo Werner. Uiteindelijk werd de interesse niet doorgezet. Leeds United en Southampton deden dat wel, maar ook zij visten achter het net. Gakpo besloot te blijven en koos deze winter alsnog voor de Premier League met een transfer naar Liverpool.

Het had echter niet veel gescheeld of Chelsea was er alsnog met Gakpo vandoor gegaan. PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad schrijft dat de Londenaren zich op het laatste moment opnieuw voor de flankspeler gemeld hebben. Chelsea wilde echter niet verder gaan dan veertig miljoen euro, een bedrag waar PSV niet mee akkoord ging. Liverpool betaalt 45 miljoen euro exclusief een aantal bonussen. De Eindhovenaren kunnen maximaal vijftig miljoen euro opstrijken. Met dat geld moet onder meer een vervanger worden aangetrokken.

Het is nog niet bekend wanneer PSV officieel afscheid neemt van Gakpo. Vrijdagavond nemen de Eindhovenaren het in een oefenduel op tegen AC Milan, maar dat moment komt te vroeg. Gakpo sluit zich meteen aan bij Liverpool om onderdeel uit te maken van het groepsproces. De Premier League draait gewoon door. Liverpool speelt vrijdagavond een thuiswedstrijd tegen Leicester City en opent het nieuwe kalenderjaar op 2 januari tegen Brentford. PSV hoopt Gakpo in de loop van 2023 officieel uit te zwaaien in het Philips Stadion.