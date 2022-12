Neymar vertrekt direct woest uit Parc des Princes en riskeert extra straf

Woensdag, 28 december 2022 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:11

Neymar heeft woensdagavond het Parc des Princes verlaten nog voor het laatste fluitsignaal bij de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en RC Strasbourg (2-1) had geklonken, zo meldt Canal+. Volgens de televisiezender, die het duel in Frankrijk uitzond, was Neymar na zijn razendsnelle dubbele gele kaart (en dus rood) zo woedend dat hij het einde niet meer afwachtte. De Braziliaan miste daardoor de spectaculaire ontknoping, waarin Kylian Mbappé met een zelfversierde strafschop alsnog drie punten binnenbracht voor PSG.

Neymar liet zijn teamgenoten woensdagavond behoorlijk in de steek. De sterspeler liep in de tweede helft van de wedstrijd, waarin het van geen kant loopt bij de Parijzenaren, binnen enkele minuten tegen een dubbele gele kaart aan. De tweede incasseerde Neymar voor een overduidelijke schwalbe, waar scheidsrechter Clément Turpin niet omheen kon. Luttele minuten daarvoor was Neymar al met geel bestraft vanwege een uitgestoken hand in het gezicht van tegenstander Adrien Thomasson, in een poging om de opponent af te schudden.

Oeps Neymar ?? Twee keer geel binnen hele korte tijd.. en de tweede voor een schwalbe ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGRCSA pic.twitter.com/0CvLMM8Ozt — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 28, 2022

Door direct het stadion te verlaten riskeert Neymar disciplinaire maatregelen van zijn trainer Christophe Galtier. Neymar wordt in ieder geval automatisch geschorst voor de topwedstrijd tegen nummer twee RC Lens, aanstaande zondag met Nieuwjaar. Koploper PSG neemt door de zege op Strasbourg een voorsprong van acht punten op de achtervolger, die donderdag eerst nog speelt tegen OGC Nice. Zonder Neymar en Lionel Messi, die pas komende week terugkeert uit Argentinië, zal het voor Galtier puzzelen worden om een aanvalslinie te formeren.

Neymar wordt in het shirt van PSG vaak op de bon geslingerd. De dertigjarige vleugelspits, die sinds 2017 in de Franse hoofdstad te bewonderen is, kreeg woensdag zijn vijfde rode kaart in dienst van les Parisiens. In zijn vier seizoenen bij Barcelona kreeg Neymar eenmaal rood, even zovaak als hij in het shirt van Brazilië werd weggestuurd. Bij Santos, waar zijn voetbalcarrière begon, zag hij in vier jaar ook liefst vijfmaal rood.