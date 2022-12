Mbappé redt PSG in blessuretijd na met rood bestrafte schwalbe van Neymar

Woensdag, 28 december 2022 om 22:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:19

Kylian Mbappé heeft Paris Saint-Germain woensdag in de absolute slotfase behoed voor puntenverlies. De sterrenploeg van Christophe Galtier begon thuis tegen nummer negentien RC Strasbourg nog uitstekend met een snelle openingsgoal van Marquinhos. PSG was echter niet bij machte om de laagvlieger kapot te spelen en incasseerde snel na rust de gelijkmaker. Neymar pakte na een uur spelen op oliedomme wijze twee keer geel, waarvan de laatste voor een schwalbe, en bracht PSG dus in ondertal. Mbappé bleef er echter vol in geloven, forceerde in blessuretijd een strafschop en schoot die zelf binnen: 2-1.

Tien dagen na het maken van een hattrick in de WK-finale keerde Mbappé terug in de basis bij PSG. Ook Neymar, Marquinhos en Vitinha maakten hun rentree na deelname aan het wereldkampioenschap, terwijl Lionel Messi na het winnen van de titel een week extra vrijaf kreeg. Achraf Hakimi begon na de vierde plek in Qatar met Marokko op de bank. Vlak voor de aftrap werd bekend dat Marco Verratti, die wel in de basis begon, zijn contract in Parijs heeft verlengd tot medio 2026.

PSG is los ?? Marquinhos kopt heerlijk binnen op aangeven van Neymar, die maar weer eens een assist in huis heeft ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGRCSA pic.twitter.com/T2ToGhwWmW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 28, 2022

Een schitterende, scherp aangesneden vrije van Neymar leverde na een kwartier de openingstreffer op. De bal werd simpel ingekopt door Marquinhos: 1-0. Als het thuispubliek zich daarna had verheugd op een walk-over, kwam het bedrogen uit. Strasbourg hield de gelederen uitstekend gesloten en kreeg zelf in de tegenaanval veruit de beste kans uit het restant van de eerste helft. Adrien Thomasson gaf de bal vanaf rechts op een presenteerblaadje aan Kevin Gameiro, die zijn intikker van dichtbij niet de hoek in kreeg. Gianluigi Donnarumma kon daardoor redding brengen.

Oeps Neymar ?? Twee keer geel binnen hele korte tijd.. en de tweede voor een schwalbe ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGRCSA pic.twitter.com/0CvLMM8Ozt — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 28, 2022

Zes minuten na rust was er geen houden meer aan voor de doelman van PSG. Verratti zag zijn zwakke terugspeelbal onderschept worden door Thomasson, die opnieuw vrijkwam op de rechterflank. De voorzet van de aanvallende middenvelder werd half geblokt door Marquinhos, die daarmee onbedoeld zijn eigen doelman passeerde: 1-1. PSG zocht de aanval en creëerde vrijwel direct daarna een levensgrote kans voor Mbappé. De spits werd vrijgezet door Neymar, maar schoot vervolgens recht op de razendsnel uitgekomen doelman Matz Sels.

PSG leek tijd genoeg te hebben om alsnog een winnende treffer te produceren, maar werd in verlegenheid gebracht door Neymar. De Braziliaanse ster pakte na precies een uur spelen geel vanwege een uitgestoken hand in het gezicht bij Thomasson, in een poging om de opponent van zich af te schudden. Met geel op zak maakte Neymar vervolgens binnen twee minuten een onnodige schwalbe in het strafschopgebied. De vleugelspits werd niet of nauwelijks geraakt door Alexander Djiku, zoals hij simuleerde. Clément Turpin was onverbiddelijk en toonde de tweede gele kaart en dus rood aan Neymar.

Mbappé deed er alles aan om de winst alsnog veilig te stellen en slaagde daar hoogstpersoonlijk in door in blessuretijd een penalty te forceren. De spits leek een-op-een met Sels te komen, maar werd vastgepakt door zijn achtervolger Gerzino Nyamsi. Marquinhos schoot de rebound binnen, alleen had Turpin toen al gefloten voor een strafschop. Mbappé schoot die zelf beheerst in de rechterhoek: 2-1. De feestvreugde bij PSG was na het laatste fluitsignaal enorm. De koploper van de Ligue 1 loopt uit naar een voorsprong van acht punten op RC Lens, dat een dag later in actie komt tegen OGC Nice.