Haaland breekt Premier League-record en helpt Manchester City langs Leeds

Woensdag, 28 december 2022 om 22:55 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:02

Manchester City heeft woensdagavond zonder al te veel moeite met 1-3 weten te winnen van Leeds United. Via een treffer van Rodri en twee doelpunten van Erling Braut Haaland stonden de bezoekers na ruim een uur spelen op een 0-3 voorsprong. Haaland brak daarbij een record: nog nooit lukte het een speler in de Premier League om in de eerste veertien duels liefst twintig keer te scoren. Pascal Struijk deed een kwartier voor tijd nog iets terug namens Leeds, maar daar bleef het bij. Door de zege blijft het gat tussen nummer twee City en koploper Arsenal vijf punten. Leeds United staat vijftiende.

Aan beide kanten startte er een Nederlander aan het duel: bij Leeds stond Struijk op de linksbackpositie, terwijl op diezelfde positie aan de andere kant van het veld Nathan Aké begon. Voormalig Ajacied Rasmus Kristensen stond bij Leeds op de rechtsbackpositie geposteerd, terwijl Crysencio Summerville genoegen moest nemen met een reserverol. In de spits bij City stond zoals vanzelfsprekend Haaland, voorafgaand aan het duel de Premier League-topscorer met achttien doelpunten.

Haaland ?? Een fout achterin de defensie van Leeds zorgt voor een niet te missen kans voor de Noor: 0-2!#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/rrv8chFDmD — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 28, 2022

City domineerde in de eerste helft en kon via Haaland al vroeg op voorsprong komen. Op aangeven van Aké kon de Noor in de eerste minuut al op doelman Illan Meslier af, maar de Fransman wist Haaland het scoren te beletten. Een half uur later ging de spits opnieuw op Meslier af, en opnieuw kwam de sluitpost als winnaar uit de strijd. Nadat ook Ilkay Gündogan en Jack Grealish hun kansen om zeep had geholpen, was het op slag van rust alsnog raak: Riyad Mahrez zag zijn inzet nog gestopt worden door Meslier, maar in de rebound was Rodri wel trefzeker.

Pascal Struijk redt de eer voor Leeds ?? De Nederlander kopt raak uit een hoekschop: 1-3 ????#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/aS34GS4sOn — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 28, 2022

Vlak na rust was het opnieuw raak voor the Citizens, en deze keer was Haaland de gevierde man. Door een misverstand in de defensie van Leeds kon Grealish plotseling op Meslier af. De Engelsman was echter niet zelfzuchtig en besloot de bal oog in oog met de keeper af te leggen op Haaland: 0-2. Na ruim een uur spelen besliste Haaland het duel, door de bal na een combinatie met opnieuw Grealish in de lange hoek te werken. In de 73ste minuut gaf Struijk de Leeds-fans nog een klein beetje hoop door een corner van Sam Greenwood, maar verder dan dat kwam de nummer vijftien van de Premier League niet.