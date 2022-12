Oliedomme schwalbe van Neymar levert terechte rode kaart op

Woensdag, 28 december 2022 om 22:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:28

Neymar laat zijn teamgenoten bij Paris Saint-Germain woensdagavond behoorlijk in de steek. De Braziliaan liep in de tweede helft van de wedstrijd tegen RC Strasbourg (1-1 tussenstand), waarin het van geen kant liep bij de Parijzenaren, binnen enkele minuten tegen een dubbele gele kaart aan. De tweede incasseerde Neymar voor een overduidelijke schwalbe, waar scheidsrechter Clément Turpin niet omheen kon. Luttele minuten daarvoor was Neymar al met geel bestraft vanwege een uitgestoken hand in het gezicht van een tegenstander.