Gakpo krijgt nieuw rugnummer bij Liverpool: ‘Dit is een geweldige club voor mij’

Woensdag, 28 december 2022 om 22:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:14

Cody Gakpo heeft woensdag de medische keuring in Engeland doorstaan en is officieel speler van Liverpool. The Reds presenteren de 23-jarige linksbuiten, die voor ongeveer vijftig miljoen euro overkomt van PSV, op de officiële website. “Ik voel me echt goed, ik ben erg blij om hier te zijn", zegt Gakpo. "Ik kijk er naar uit om te beginnen met trainen en te gaan spelen voor deze geweldige club."

Gakpo droeg bij PSV rugnummer 11, dat bij Liverpool in handen is van Mohamed Salah. Op Anfield zal de Oranje-international het nummer 18 op zijn rug dragen, zo maakt Liverpool bekend. Het nummer was het laatst in handen van Takumi Minamino, die in de zomer werd verkocht aan AS Monaco. Ook Dirk Kuijt droeg het nummer 18 gedurende zijn complete periode in het noorden van Engeland, van 2006 tot 2012.

Voor Liverpool geldt Gakpo als een directe aanwinst, die gezien de blessures van Luís Diaz en Diogo Jota vermoedelijk snel zijn debuut zal maken. "Ik denk dat dit een geweldige club voor mij is om te laten zien wat ik kan", zegt de Eintovenaar, zoals hij liefkozend werd genoemd in het Philips Stadion. "Ik probeer het team te helpen om meer mooie momenten te creëren dan hier de afgelopen jaren al zijn beleefd."

Gakpo kijkt uit naar het samenspelen met diverse wereldspelers. "Ik denk dat het voor mij persoonlijk ook goed is om me hier te ontwikkelen en er zijn hier veel geweldige spelers van wie ik veel kan leren. Ik kijk er echt naar uit om op Anfield te spelen. Ik hoorde veel goede verhalen over het stadion, over de sfeer. Ik kan niet wachten. Het is duidelijk mijn doel om zoveel mogelijk prijzen te winnen en om zo optimaal mogelijk te presteren."