Marco Verratti blijft Paris Saint-Germain trouw en is op weg naar record

Woensdag, 28 december 2022 om 21:47 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:57

Marco Verratti heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain met twee jaar verlengd. Daardoor ligt de dertigjarige middenvelder tot medio 2026 vast in de Franse hoofdstad. Het lijkt zo een kwestie van tijd voordat Verratti de speler met de meeste wedstrijden in de clubhistorie van PSG zal zijn. Dat record staat nu nog op naam van Jean-Marc Pilorget met 435 duels. Verratti staat na het duel met Strasbourg van woensdagavond op 399 wedstrijden.

De Italiaanse middenvelder maakte in 2012 de overstap van Pescara, dat destijds kampioen was geworden van de Serie B, naar PSG. Met de club uit Parijs behaalde hij sindsdien grote successen: zo won Verratti maar liefst acht keer de Franse landstitel, werden de Coupe de France en de Coupe de la Ligue beide zes keer veroverd en prijken er negen Trophées des Champions op de erelijst van Verratti.

?????? Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation de contrat de Marco Verratti pour deux saisons supplémentaires. L’international italien est désormais lié avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2026. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 28, 2022

De 51-voudig Italiaans international, die in 2021 nog Europees kampioen werd met zijn land, geeft op de clubwebsite van PSG aan trots te zijn op de contractverlenging. “Ik kwam ruim tien jaar geleden aan in Parijs, een stad die ik nu als mijn tweede thuis beschouw. Sinds ik hier ben begonnen, heb ik veel steun gekregen van de club en de fans. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ik hoop nog veel meer bekers te winnen in dit roodblauwe shirt.”

Ook Nasser Al-Khelaïfi, voorzitter van PSG, is blij dat Verratti langer aan PSG verbonden blijft. “We zijn heel blij dat Marco Verratti zijn geweldige carrière blijft vervolgen bij Paris Saint-Germain. Marco heeft een heel belangrijke rol gespeeld in de vormgeving van het succes van Paris Saint-Germain in de afgelopen tien jaar. Hij is één van de beste spelers van zijn generatie. Marco’s verlenging laat zien dat onze club blijft groeien en grote ambities heeft. Het is fantastisch nieuws voor Paris Saint-Germain en onze fans.”