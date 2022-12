‘Kasper Dolberg vertrekt onverwachts bij Sevilla en gaat naar Bundesliga’

Woensdag, 28 december 2022 om 20:29 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:37

Kasper Dolberg is dicht bij een overstap op huurbasis naar TSG Hoffenheim, zo meldt BILD. De 25-jarige spits werd de afgelopen maanden door OGC Nice verhuurd aan Sevilla, maar daar wist de Deen geen potten te breken. Bij Hoffenheim, dat hem in ieder geval tot het einde van het seizoen zal huren met een optie tot koop, hoopt hij zijn carrière een nieuwe impuls te geven.

Dolberg maakte in 2019 voor ruim twintig miljoen euro de overstap van Ajax naar OGC Nice. In zijn debuutseizoen in de Ligue 1 was hij in 23 duels goed voor elf doelpunten. De daaropvolgende seizoenen wist hij steeds minder het net te vinden, waardoor de veertigvoudig Deens international ook op steeds minder speeltijd kon rekenen.

Afgelopen zomer werd Dolberg daarom verhuurd aan Sevilla. Zijn periode in Zuid-Spanje was echter geen onverdeeld succes: hij kwam slechts acht keer in actie voor de huidige nummer achttien van LaLiga. Daarin wist hij geen enkele keer tot scoren te komen. Desondanks werd hij wel opgenomen in de Deense WK-selectie vorige maand. In Qatar kwam hij in alle drie de groepswedstrijden in actie, maar ook hierin trof hij geen doel.

Bij Hoffenheim wordt Dolberg vermoedelijk als tijdelijke optie gezien om Munas Dabbur en Ihlas Bebou te vervangen. Beide spitsen zijn namelijk geblesseerd, en het is de vraag wanneer ze weer in actie kunnen komen. Hoffenheim staat momenteel op de elfde plaats in de Bundesliga, en hervat op 21 januari de competitie met een uitduel tegen 1. Union Berlin.

Waar Dolberg dus waarschijnlijk vertrekt uit Sevilla, gaan de Rojiblancos zich ondertussen versterken met Loïc Badé. Transferexpert Fabrizio Romano meldt dat de Franse centrale verdediger overkomt van Rennes, dat hem in de eerste seizoenshelft had verhuurd aan Nottingham Forest. Bij die club zat hij slechts één keer bij de wedstrijdelectie, maar ook in dat duel kwam hij niet in actie.