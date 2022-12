Marc Bartra van ‘hero naar zero’: kolderieke glijpartij leidt tot direct rood

Woensdag, 28 december 2022 om 20:12 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:41

Trabzonspor heeft woensdagavond een forse nederlaag geleden in de Süper Lig. Op bezoek bij Fatih Karagümrük ging de ploeg van trainer Abdullah Avci hard onderuit: 4-1. Grote anti-held was centrumverdediger Marc Bartra, die weliswaar wist te scoren maar nog vóór rust met rood van het veld werd gestuurd na een onfortuinlijke glijpartij. Trabzonspor blijft steken op de vijfde plek van de ranglijst; Karagümrük klimt naar de elfde positie.

Net als in het gewonnen duel met Fenerbahçe moest Naci Ünüvar ook ditmaal genoegen nemen met een rol als wisselspeler. Stefano Denswil was tegelijkertijd nog niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. Al binnen zes minuten kwam de thuisploeg op voorsprong dankzij Magomed Ozdoev, die scoorde op aangeven van Fabio Borini: 1-0. Een kwartier later maakte Bartra gelijk door te profiteren van een carambole voor het vijandige doel en met zijn hoofd het laatste zetje te geven: 1-1.

Bartra, 45+3. dakikada direkt kirmizi kart gördü. Trabzonspor, 10 kisi kaldi. Anlik goller ve önemli pozisyonlar için takip: @GoalHubTR pic.twitter.com/GcWkynTC7O — Süper Lig - Anlik Goller (@DkGoller7) December 28, 2022

Tien minuten voor het rustsignaal kwam Trabzonspor wederom op achterstand. Ebrima Colley had vanaf de rechterkant een afgemeten voorzet in huis op Borini, de met buitenkant rechts hard de 2-1 binnenschoot. Vervolgens was er een negatieve hoofdrol weggelegd voor Bartra. In de opbouw gleed de centrumverdediger op zeer ongelukkige wijze weg, waardoor Borini op de rand van de zestien kon overnemen. De spits werd onmiddellijk vastgegrepen door de Spaanse stopper, die vervolgens een directe rode kaart kreeg van arbiter Ümit Öztürk.

In het tweede bedrijf kwam ook Karagümrük met tien man te staan, daar Colley na een klein uur spelen een tweede gele en dus rode kaart kreeg van Öztürk. De zege kwam desondanks niet meer in gevaar voor de thuisploeg, die dankzij een treffer van Matteo Ricci op een 3-1 voorsprong kwam. In de slotminuten van de reguliere speeltijd zette Jean Evrard Kouassi de 4-1 eindstand op het scorebord. Voormalig Feyenoorder Colin Kazim-Richards mocht het laatste kwartier meespelen bij Karagümrük.