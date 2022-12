De Braziliaanse tiener die in de belangstelling van Barça en Real Madrid staat

In samenwerking met GOAL licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar Victor Hugo, die op achttienjarige leeftijd zijn grote doorbraak bij Flamengo maakte.

Voor Brazilië liep het WK in Qatar uit op een deceptie. A Seleção werd in de kwartfinale na strafschoppen uitgeschakeld door Kroatië. Bondscoach Tite, die na uitschakeling opstapte, moest voorafgaand aan het mondiale eindtoernooi serieuze knopen doorhakken wat betreft zijn WK-selectie. In de toekomst zal dit niet anders zijn. De huidige generatie Braziliaanse talenten tussen de zestien en negentien jaar wordt beschouwd als de beste ter wereld. Flamengo-middenvelder Hugo werd in september door het CIES Football Observatory nog genoemd als meest talentvolle Braziliaan van achttien jaar of jonger.

Hugo werd geboren in Bento Ribeiro, een wijk in het noorden van Rio de Janeiro. De wijk is misschien wel het meest bekend als de geboorteplaats van Ronaldo Luís Nazário de Lima. Het werd al snel duidelijk dat Hugo het potentieel heeft om dezelfde weg te volgen als de legendarische spits. “Als kind waren discipline en vastberadenheid belangrijke pijlers die we aan hem meegaven”, vertelt zijn vader Wellington tegenover GOAL. “We gaven hem ook mee dat hij sommige dingen zou moeten opgeven. Toen hij jonger was, moest hij bijvoorbeeld feestjes en verjaardagen van zijn vrienden overslaan, omdat hij de volgende dag heel vroeg moest opstaan om te trainen of wedstrijden te spelen.”

“Toen Hugo zes jaar oud was, sloot hij zich aan bij een zaalvoetbalelftal uit de wijk Madureira in Rio. Hierna werd hij opgepikt door Vasco da Gama. Daar speelde hij als linksback en zette hij zijn eerste stappen op het voetbalveld, voordat Flamengo hem op twaalfjarige leeftijd inlijfde. De zevenvoudig kampioen van Brazilië zag in het jonge talent meer een aanvallende middenvelder. Hugo kreeg het rugnummer 10, won in de jeugd van Flamengo vele prijzen en werd ook opgeroepen voor verschillende jeugdelftallen van Brazilië.

In mei van dit jaar trok hij de aandacht van hoofdtrainer Paulo Sousa, die de middenvelder liet debuteren in de hoofdmacht tijdens het bekerduel met Altos (1-2). Twintig minuten voor tijd was Hugo verantwoordelijk voor de assist op de winnende treffer van João Gomes. Tijdens de return maakte het grote publiek pas echt kennis met het toptalent. Op de dag van zijn achttiende verjaardag was Hugo in de 86ste minuut trefzeker met het hoofd, waardoor Flamengo een ronde verder kwam in de Copa do Brasil.

Sousa werd een maand na het debuut van Hugo ontslagen, maar zijn vervanger, Dorival Júnior, schatte het talent van de jongeling in het restant van het seizoen ook op waarde. In plaats van hem als nummer 10 op te stellen, koos Dorival ervoor om Hugo meer centraal op het middenveld te zetten. Dit was deels om het verlies op te vangen van Andreas Pereira, die zijn uitleenbeurt in juni ten einde zag komen en definitief van Manchester United naar Fulham vertrok. Hugo blonk uit als centrale middenvelder en werd een vaste waarde in de competitie. Daarnaast had hij ook zijn aandeel in de winst van Flamengo van zowel de Copa do Brasil als de Copa Libertadores.

"De rol die hij speelt is essentieel voor mijn tactiek", zei Dorival, die eerder ook trainer was van Neymar, over de impact van Hugo. “Hij is in alle opzichten briljant geweest. Voordat Sousa werd ontslagen als trainer van Flamengo, sprak hij zich ook lovend uit over Hugo. “Hij heeft een goed oog om te zien waar de vrije ruimtes liggen, is sterk met zijn rug naar het doel en als we het hebben over zijn fysiek kracht, is hij enorm explosief. Hij kan het spel bovendien zeer goed lezen.”

Dat Hugo sinds Sousa's ontslag door Dorival in een iets minder aanvallende rol op het middenveld werd gebruikt, kan een reden zijn waarom hij dit seizoen slechts twee keer heeft gescoord in competitieverband. Hugo is een typische Braziliaanse middenvelder, die technisch begaafd is en beschikt over een uitstekende balcontrole en een goed pass. De tiener zelf heeft gezegd dat hij zich wil verbeteren op het gebied van het maken van keuzes in het veld. Vooral rond het zestienmetergebied van de tegenstander, aangezien hij tot nog toe slechts drie assists heeft gegeven. Er zijn ook fysieke aspecten die hij moet verbeteren, maar verder zijn er weinig zorgen over zijn vermogen om het allerhoogste niveau te bereiken.

Ondanks dat Hugo zijn geboorteplaats deelt met Ronaldo en heeft toegegeven dat hij Neymar en Vinícius Júnior als idool had toen hij opgroeide, is er een andere sterspeler van het Braziliaanse nationale elftal waarvan de meeste Flamengo-fans denken dat Hugo hem kan evenaren. Door zijn veelzijdigheid en creatieve brein zien velen veel van Lucas Paquetá in de manier waarop Hugo speelt. Paquetá doorliep de jeugdopleiding van Flamengo voordat hij een transfer naar Europa verdiende. Hij blonk uit bij Olympique Lyon en maakt sinds afgelopen zomer indruk in het shirt van West Ham United. Op het WK was hij bovendien basisspeler in het sterrenelftal van Brazilië. De fans van Flamengo hopen dat Hugo de komende jaren een soortgelijke weg kan volgen.

Zoals met alle jonge talenten die in het Braziliaanse voetbal naar boven komen drijven, zijn transfergeruchten nooit ver weg, en bij Hugo is dat niet anders. Sinds zijn doorbraak in het eerste elftal van Flamengo wordt hij in verband gebracht met zowel Real Madrid als Barcelona, terwijl hij een van de jonge Zuid-Amerikaanse talenten is die naar verluidt op de radar van Newcastle United staan. The Magpies zouden in de zomer een bod van circa 13,5 miljoen euro op Hugo hebben overwogen. Het valt nog te bezien hoeveel Europese clubs deze winter of komende zomer moeten betalen om het Braziliaanse toptalent in te lijven. Hugo heeft een ontsnappingsclausule van honderd miljoen euro in zijn vijfjarige contract staan. Die verbintenis ondertekende hij nog voor hij in mei zijn profdebuut maakte.