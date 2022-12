Story met ogenschijnlijke interne kritiek bij Chelsea wordt snel verwijderd

Woensdag, 28 december 2022 om 19:37 • Mart van Mourik

Reece James is de komende maand niet inzetbaar voor Chelsea, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De rechtsback is in het Premier League-duel met Bournemouth (2-0 winst) opnieuw geblesseerd geraakt aan zijn knie. De personal trainer van Reece James, James Ralph, lijkt woest te zijn vanwege het besluit van manager Graham Potter om de 23-jarige rechtsachter te laten spelen.

De rechtsback moest het WK in Qatar aan zich voorbij laten gaan vanwege een knieblessure en kreeg dinsdagavond in het Premier League-duel met Bournemouth voor het eerst sinds 11 oktober weer speelminuten. Het plan van Potter was dat James een uur zou spelen, maar de 23-jarige rechtsachter moest vroegtijdig vervangen worden door César Azpilicueta. Daags na de wedstrijd meldt Chelsea dat James een maand is uitgeschakeld, wat betekent dat hij twee duels met Manchester City en een wedstrijd tegen Liverpool mist.

De Story van personal trainer James Ralph die snel verwijderd werd

De personal trainer van James lijkt niet verheugd met het besluit van Potter om de rechtsback bij zijn rentree direct een uur te laten spelen. Op zijn Instagram Story plaatst Ralph namelijk woeste emoji’s, die volgens diverse Britse media gericht zijn aan de manager van Chelsea. “I need to bite my tongue despite having a LOT to say”, voegt Ralph onderaan het bericht toe. Binnen enkele uren had de trainer van James zijn Story overigens al verwijderd.

De rechtsachter gaf zelf in een statement aan ‘het zwaarste jaar’ uit zijn carrière door te maken. “Ik wil iedereen bedanken voor de steun, ik krijg alles mee. De blessure heeft forse impact gehad op mijn mentale gezondheid, maar ik moet ermee zien te leven. Ik hoop dat jullie een goede jaarafsluiting tegemoetgaan”, aldus James.