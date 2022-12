Frenkie en Memphis staan zaterdag voor pikante ontmoeting met Mateu Lahoz

Woensdag, 28 december 2022

Frenkie de Jong en Memphis Depay staan komende zaterdag voor een weerzien met scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz. De arbiter is aangesteld om de derby tussen Barcelona en Espanyol te leiden in LaLiga. Mateu Lahoz was ook de scheidsrechter bij het WK-duel tussen Nederland en Argentinië. Zijn optreden in dat duel leverde hem flink wat kritiek op.

In totaal deelde de Spanjaard die wedstrijd liefst negentien kaarten uit. Na afloop was onder meer De Jong niet mild in zijn kritiek op de scheidsrechter. “Vanaf het moment dat de reguliere speeltijd voorbij was, gingen ze naar hem toe”, aldus De Jong tegenover het Algemeen Dagblad. “Vanaf dat moment heeft hij alleen maar voor Argentinië gefloten. Het was gewoon echt schandalig.”

Ook Lionel Messi, die aan het begin van de tweede helft nog goed wegkwam nadat hij geen gele kaart kreeg voor een opzettelijke handsbal, uitte stevige kritiek op Mateu Lahoz. “Je kunt als speler niet eerlijk zijn of zeggen wat je denkt, want dan krijg je een paar wedstrijden schorsing. Maar de FIFA moet hiernaar kijken. Je kunt geen scheidsrechter op zo’n belangrijke wedstrijd zetten als hij het niet aankan. We vreesden hier al voor, omdat we weten hoe hij wedstrijden leidt”, aldus de superster na afloop van de kwartfinale.

Het LaLiga-duel tussen Barcelona en Espanyol begint op Oudjaarsdag om 14.00 uur. Voor beide clubs is het de eerste competitiewedstrijd in bijna twee maanden tijd, als gevolg van de WK-onderbreking. Of De Jong en Depay daadwerkelijk in actie zullen komen tegen Espanyol is uiteraard nog de vraag, al lijkt dat niet onwaarschijnlijk te zijn: De Jong is inmiddels een vaste waarde op het middenveld van Barcelona, terwijl Memphis wordt gezien als de potentiële vervanger van de geschorste Robert Lewandowski.