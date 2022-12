Woensdag, 28 December 2022

Koopmeiners kan overstap naar Italiaanse top maken

Chelsea heeft zijn pijlen gericht op Enzo Fernández. The Blues zullen echter diep in de buidel moeten tasten voor de middenvelder van Benfica, daar de Argentijn een afkoopclausule van liefst 120 miljoen euro in zijn contract heeft staan. (Sky Sports)

Heracles Almelo is dicht bij het aantrekken van Antonio Satriano. De spits staat nu nog onder contract bij AS Roma, waar hij dit seizoen de topscorer is in de Campionato Primavera I met negen doelpunten in twaalf duels. (Sportitalia)

Teun Koopmeiners gaat mogelijk de overstap van Atalanta naar Napoli maken. De verdedigende middenvelder wordt gezien als mogelijke vervanger van Piotr Zielinski, die in de belangstelling staat van de Europese top en beschikt over een aflopend contract. (Diverse Italiaanse media) De verdedigende middenvelder wordt gezien als mogelijke vervanger van Piotr Zielinski, die in de belangstelling staat van de Europese top en beschikt over een aflopend contract.

Davie Selke staat op het punt om Hertha BSC in te ruilen voor 1. FC Köln. De 27-jarige spits, die al sinds 2017 speler is van de club uit Berlijn, kwam dit seizoen tot dusver in dertien Bundesliga-duels tot slechts één doelpunt. (Kicker)

Bartosz Bereszynski gaat één dezer dagen de overstap maken van Sampdoria naar Napoli. Als onderdeel van de deal bewandelt de 22-jarige rechtsback Alessandro Zanoli juist de omgekeerde weg. (Fabrizio Romano)