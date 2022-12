Feyenoord put vertrouwen uit 5-0 zege, maar raakt wel Quinten Timber kwijt

Woensdag, 28 december 2022 om 15:49 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:29

Feyenoord heeft het benefietduel met FC Emmen woensdagmiddag winnend afgesloten: 5-0. Patrik Wålemark (twee keer), Oussama Idrissi, Marcus Pedersen en Danilo waren de doelpuntenmakers in De Kuip. Arne Slot kreeg er na de zware blessure van Gernot Trauner van eind vorige week wel nog een zorg bij, daar Quinten Timber kort voor rust geblesseerd van het veld werd gedragen. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de kwetsuur van de middenvelder is. De opbrengsten van het benefietduel gaan naar de Feyenoord Foundation, de maatschappelijke tak van de club.

Justin Bijlow keerde terug onder de lat bij Feyenoord. De doelman ging met het Nederlands elftal mee naar het WK in Qatar, maar speelde daar geen minuut. Afgelopen week sloot de keeper na een vakantie van ruim twee weken weer aan bij de groepstraining van de Rotterdammers. Woensdagmiddag maakte hij dus direct zijn rentree in de basis. Jacob Rasmussen verving Trauner in het hart van de defensie. Laatstgenoemde is de komende maanden niet inzetbaar wegens een knieblessure. Igor Paixão begon in de punt van de aanval.

De thuisploeg opende na iets meer dan tien minuten de score. Feyenoord zette via Lutsharel Geertruida en Timber een counter op, waarbij laatstgenoemde de bal meegaf aan de diepgaande Javairô Dilrosun. De buitenspeler gaf vervolgens voor op Paixão, die met een knap hakje Wålemark bereikte bij de tweede paal. De Zweedse aanvaller kon daarna simpel binnenschieten: 1-0. Enkele minuten later nam Wålemark ook de tweede treffer van Feyenoord voor zijn rekening. Quilindschy Hartman kwam op via de linkerflank en vond Orkun Kökçü op de rand van het zestienmetergebied.

De aanvoerder van de Rotterdammers bereikte Wålemark met een subtiel passje – die Geertruida handig liet lopen – waarna de Zweed in één keer in de verre hoek raak schoot: 2-0. Het leek daarom een zorgeloze middag te worden voor Feyenoord, maar tien minuten voor rust kreeg Slot er een probleem bij. Timber leek zich namelijk te verstappen en kon de wedstrijd niet uitspelen. De middenvelder werd door leden van de medische staf van het veld gedragen en lijkt dus een vraagteken voor de belangrijke maand januari voor Feyenoord, dat het in de competitie opneemt tegen FC Utrecht (uit), FC Groningen (uit) en Ajax (thuis).

Na zestig minuten haalde Slot buiten Wieffer, die Timber had vervangen, het volledige elftal naar de kant. Zo konden onder anderen Santiago Giménez, Alireza Jahanbakhsh, Danilo, Marcos López en Fredrik Bjørkan minuten maken. Een kwartier voor tijd lag de derde Rotterdamse treffer in het net. Jahanbakhsh gaf voor op Giménez, maar de Mexicaan kon de bal niet goed controleren. Idrissi pikte vervolgens op en schoot via het been van Emmen-verdediger Julius Dirksen binnen: 3-0. De mooiste treffer van de middag kwam op naam van Pedersen. De Noor dribbelde vanaf de rechterflank naar binnen en schoot met links snoeihard in de kruising: 4-0. Danilo zette in de slotfase van het duel de eindstand op het bord na een goede pass van Giménez: 5-0.