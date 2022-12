Balende Erik ten Hag stapt naar clubleiding Man United na mislopen Gakpo

Woensdag, 28 december 2022 om 15:47 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:10

Manager Erik ten Hag baalt enorm van het mislopen van Cody Gakpo, zo weet ESPN woensdagmiddag te melden. Hoewel Manchester United de aanvaller nauwlettend in de gaten hield, koos de PSV’er ervoor om de overstap te maken naar Liverpool. Het gebrek aan daadkracht bij the Red Devils stoort Ten Hag, zo klinkt het.

Gakpo werd zeker na de uittocht van Cristiano Ronaldo tot transfertarget nummer één gebombardeerd door Ten Hag. Ook het bedrag dat de Eintovenaar moest kosten leek geen probleem te zijn voor United. De familie Glazer, die een meerderheidsbelang heeft in de club, hoopt de club echter zo snel mogelijk te verkopen. Daarom konden the Mancunians geen bod uitbrengen op hun gedroomde winteraanwinst, meldde de Daily Mail. Ten Hag had Gakpo graag bij de selectie gehaald en baalt volgens ESPN van de handelwijze van de club.

“Erik ten Hag heeft Manchester United verteld dat hij gefrustreerd is dat ze Cody Gakpo niet konden binnenhalen”, zo schrijft de sportzender. “De transfer van Gakpo naar Liverpool kwam niet als een verrassing voor Ten Hag, die dezelfde zaakwaarnemer heeft als de aanvaller van PSV (Sports Entertainment Group, red.), maar de teleurstelling blijft. United deed geen officieel bod op Gakpo.”

Inmiddels is Ten Hag op zoek gegaan naar andere potentiële versterkingen in de aanvalslinie. Manchester United heeft met Anthony Martial maar één echte centrumspits in de gelederen, al heeft Marcus Rashford ook ruimschoots ervaring op die positie. De naam van João Félix zingt volgens AS rond op Old Trafford als mogelijke oplossing. De 23-jarige Portugees is niet onomstreden bij Atlético Madrid en heeft zijn vertrekwens ook al aangekondigd. Los Colchoneros zijn bovendien bereid te praten over een huurdeal.