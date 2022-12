Feyenoord houdt adem in: Quinten Timber nog vóór rust van het veld gedragen

Woensdag, 28 december 2022 om 14:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 15:10

Quinten Timber heeft het veld tijdens het benefietduel met FC Emmen geblesseerd verlaten. Ruim tien minuten voor het rustsignaal moest de middenvelder bij een 2-0 tussenstand naar de kant gedragen worden; zijn vervanger was Mats Wieffer. Timber leek zich te verstappen en hij greep naar zijn enkel, waar hij niet op kon staan. Het is vooralsnog onduidelijk hoe ernstig de blessure is.

Het uitvallen van Timber is een forse tegenvaller voor Feyenoord, dat afgelopen week ook al te horen kreeg dat Gernot Trauner een groot deel van de tweede seizoenshelft zal moeten missen. De Oostenrijkse verdediger staat een aantal maanden aan de kant, omdat hij een knieblessure heeft opgelopen. Op 8 januari staat het eerste Eredivisie-duel al op het programma voor de Rotterdammers, die het opnemen tegen FC Utrecht.