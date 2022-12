Hotelkamer van Lionel Messi in Qatar krijgt bijzonder vervolg

Woensdag, 28 december 2022 om 14:40 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:45

Social media vormen anno 2022 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

De hotelkamer waar Messi zijn nachten doorbracht tijdens het WK in Qatar wordt omgetoverd tot minimuseum. De Argentijnse selectie gebruikte de Qatar University als thuisbasis tijdens het wereldkampioenschap en de kamer van de aanvoerder kan binnenkort bezocht worden door supporters en geïnteresseerden.

Messi sliep in kamer B201 en daar gaat de komende tijd niets aan veranderd worden zodat bezoekers de originele ruimte kunnen zien. De zevenvoudig Ballon d’Or-winnaar werd de nacht vóór de WK-finale vergezeld door ex-ploeggenoot Sergio Agüero. De legende van Manchester City deelde jarenlang een kamer met Messi en deed dat de avond voor de eindstrijd in Qatar dus ook.

Here's a quick tour of La Albiceleste's base camp at Qatar University!

The room where the Argentinian captain, Lionel Messi, stayed in during the World Cup will also be turned into a mini museum soon!#Qatar #ARG #Argentina #Qatar2022 #FIFAWorldCup #LaAlbiceleste #LionelMessi pic.twitter.com/0UsdkBvcdX