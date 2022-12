Populaire Noppert doet dringende oproep: ‘Ga mij niet achtervolgen’

Woensdag, 28 december 2022 om 14:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:39

Andries Noppert is woensdag weer op het trainingsveld verschenen bij sc Heerenveen. De doelman ging met Oranje naar het WK, was plots eerste doelman en liet een uitstekende indruk achter in Qatar. Terug in Friesland voelde de club zich genoodzaakt om een speciale persconferentie in te lassen. De belangstelling voor de goalie bleek de voorbije weken zo groot dat geïnteresseerde media de kans kregen de Oranje-international te bevragen.

Noppert leek in eerste instantie mee te gaan als penaltyspecialist naar het WK, maar bleek de ontdekking van bondscoach Louis van Gaal en verscheen in alle WK-wedstrijden aan de aftrap. Uiteindelijk moest hij zijn meerdere erkennen in de kwartfinale tegen het Argentinië van Lionel Messi. "Nadat we zijn uitgeschakeld heb ik er nog wel even aan teruggedacht", vertelt Noppert. "Dat zijn vier à vijf dagen geweest, daarna heb ik het opzij geschoven. Ik weet niet of ik er iets aan kan doen. Het gevoel van het genieten moet later pas komen."

Andries Noppert neemt graag de tijd voor zijn fans. ?? "Klop me op mijn schouder en ik zal alles voor je doen" — ESPN NL (@ESPNnl) December 28, 2022

In aanloop naar het treffen met de Argentijnen stelde Noppert dat ook strafschoppen van Messi 'gewoon' te pakken waren. De sterspeler schoot echter twee keer raak vanaf de stip en bezorgde zijn land uiteindelijk de wereldtitel. "Van die penalty's werd vooraf een groot ding gemaakt", aldus Noppert. "Ik sta nog steeds achter die uitspraak. Als keeper moet je geluk hebben dat je in de goede hoek zit. Ik heb met de andere keepers besproken hoe we het gingen aanpakken, maar dat heeft niet goed uitgepakt. Anders had ik er wel één gepakt."

Door zijn uitstekende prestaties op het WK is de kans groot dat Noppert deze winter vertrekt bij Heerenveen. Zelf heeft hij daar wel een mening over. "We kunnen het heel moeilijk gaan maken, maar eigenlijk is het heel simpel: of ik nu wel of niet vertrek, het zou in allebei de gevallen goed zijn", sorteert de doelman alvast voorzichtig voor. "Ik zit hier bij de club van mijn dromen, ik ben hier begonnen dus sc Heerenveen is iets heel speciaals voor mij. Als de club geld aan mij kan verdienen, dan is dit misschien een goed moment."

Andries Noppert zojuist bij hotel vd valk in Apeldoorn. Zou die een gesprekje hebben met @AFCAjax pic.twitter.com/tAJAHIV5ej — GA Eagles Till I Die (@GAE_TillIDie) December 16, 2022

Tot die tijd keept hij gewoon zijn wedstrijden bij Heerenveen en kan het dus ook voorkomen dat hij wordt gespot in een hotel in Apeldoorn, zoals dat onlangs gebeurde. De doelman werd stiekem gefotografeerd, maar had dat zelf liever anders gezien. "Waar ik slecht tegen kan is dat mensen mij gaan volgen omdat ze misschien niet durven vragen om een fotootje. Dan denk ik: waarom? Ik ben een open boek. Ik kan niet meer overal gaan en staan waar ik wil, maar ik vind het fantastisch om met iedereen op de foto te gaan en wil daar graag de tijd voor nemen."