Ook geen toekomst meer voor Cristiano Ronaldo Junior (12) bij United

Woensdag, 28 december 2022 om 13:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:08

In navolging van zijn vader heeft ook Cristiano Ronaldo Junior Manchester United verlaten, schrijven Spaanse media. De twaalfjarige zoon van de Portugese sterspeler reisde de laatste jaren met zijn vader mee om in de jeugdopleidingen van Real Madrid, Juventus en United te spelen. Nu zijn vader tijdelijk is teruggekeerd bij de Koninklijke om zijn conditie op peil te houden, is ook junior weer terug in Spanje.

Cristiano Ronaldo Junior is pas twaalf jaar, maar heeft met Real, Juventus en United al een aardig cv opgebouwd. De zoon van de 37-jarige sterspeler bivakkeerde sinds vorig jaar in de jeugdopleiding van the Mancunians, maar trekt de deur bij de Engelse topclub nu net als zijn vader achter zich dicht. Eind november werd bekend dat er voor Ronaldo geen toekomst meer was bij United nadat hij zich in een uitgebreid interview met Piers Morgan negatief had uitgelaten over onder meer de club en Erik ten Hag.

Ook bij de Portugese nationale ploeg is hij niet langer onomstreden gebleken. Ronaldo haalde met Portugal de kwartfinales van het WK in Qatar, maar stond na de groepsfase zelf niet meer in de basis. Er deden geruchten de ronde over dat de aanvaller gedreigd zou hebben met het verlaten van de selectie als hij vaker gepasseerd zou worden. Uiteindelijk strandde de ploeg van bondscoach Santos in de kwartfinale tegen Marokko. Ronaldo dook niet veel later op bij Real, waar hij zijn conditie op peil houdt.

Ronaldo sluit niet uit dat hij ooit nog ergens in hetzelfde shirt te bewonderen is als zijn zoon. In 2019 zei hij daar het volgende over: "Mijn zoon zet me soms onder druk en zegt: 'Papa, blijf nog een paar jaar spelen zodat we samen kunnen spelen.' Het wordt moeilijk, ook al heb ik nog een paar jaar te gaan. Ik zal hem nooit dwingen om voetballer te worden, dat komt vanzelf. Het moet zijn keuze zijn. Hij moet doen waar hij plezier aan beleeft. Ik zou het wel heel mooi vinden."