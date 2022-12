Unibet: een boosted odd van 4.00 voor een dubbelslag van Haaland!

Woensdag, 28 december 2022 om 14:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:03

Voor Manchester City begint de jacht op koploper Arsenal woensdagavond met een uitwedstrijd tegen Leeds United. Alle ogen zullen uiteraard gericht zijn op Erling Braut Haaland, die vanwege zijn vaders verleden op Elland Road warme gevoelens heeft bij the Whites. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de hervatting van Manchester City in de Premier League.

Leeds wist voor het WK op spectaculaire wijze te winnen van Liverpool (1-2). Er was echter ook een pijnlijke 4-3 nederlaag bij Tottenham Hotspur na een 2-3 voorsprong kort voor tijd. Het elftal van manager Jesse Marsch staat slechts twee punten boven de degradatiestreep en moet dus achteromkijken. Winst op Manchester City is meer dan welkom, maar dat zal zeker geen gemakkelijke klus zijn.

Manchester City weet dat het moet winnen om in het spoor te blijven van Arsenal. Haaland liet vorige week zien het scoren niet verleerd te zijn tijdens het WK, waar hij met Noorwegen niet aan deelnam. De Noorse superster scoorde al na tien minuten tegen Liverpool (3-2), waardoor the Citizens in de kwartfinale van de EFL Cup staan. Leeds moet het volgende slachtoffer worden van zijn dadendrang.

Haaland wil zijn eerste jaar in de Premier League natuurlijk afsluiten met de Engelse topscorerstitel. De boomlange aanvaller is goed op weg, want de teller staat halverwege de jaargang 2022/23 op achttien doelpunten. Alleen Harry Kane (13) kan enigszins in het spoor blijven van Haaland. De laatste uitwedstrijd van Manchester City van 2022 begint woensdagavond om 21.00 uur Nederlandse tijd.

