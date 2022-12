‘Als ik zeg dat Sevilla gaat winnen van PSV, kom ik vanavond niet meer thuis’

Woensdag, 28 december 2022 om 13:30 • Noel Korteweg

Voetbalzone-presentator Kalum van Oudheusden bezocht onlangs de Fashion Player Awards. Hij sprak daar met onder anderen Toine van Peperstraten, Jetro Willems en Danilo over de hervatting van de Europese clubcompetities en de kansen voor de Nederlandse ploegen. Willems voorspelt dat PSV gaat winnen van Sevilla in de tussenronde van de Europa League. “Anders kom ik vanavond niet meer thuis!”

Van Peperstraten verwacht na de winterstop het meeste van PSV in Europa. “Omdat ze, nu iedereen fit is, veel meer keuze hebben. Feyenoord is nog steeds een beetje zoekende. Ze hebben het het afgelopen seizoen natuurlijk geweldig gedaan, maar met zoveel nieuwe spelers is het nog een beetje afwachten, vind ik. Ajax moet juist misschien weer gaan doorselecteren. Maar ik verwacht veel van PSV, nu iedereen weer fit is.”

Willems speelde tussen 2011 en 2017 liefst 192 wedstrijden voor PSV voordat hij de Eindhovenaren inruilde voor Eintracht Frankfurt. De linksback won één beker, twee landstitels en drie Johan Cruijff Schalen met PSV. Willems verwacht dat de ploeg van Ruud van Nistelrooij de volgende ronde van de Europa League gaat bereiken. “Wat ik denk? PSV, natuurlijk. Als ik nu ga zeggen dat Sevilla wint, dan kom ik vanavond niet meer thuis”, zegt de 22-voudig international grappend. “Ik heb vertrouwen in PSV, ik denk dat ze een grote kans maken om door te gaan.”

Het is voor Feyenoord nog afwachten wie de volgende tegenstander in de Europa League wordt. De Rotterdammers mogen de tussenronde door de groepswinst overslaan en weten eind februari pas wie het treft in de achtste finale. Danilo is tevreden over de Europese campagne tot nu toe, maar vindt dat hij zelf meer had moeten scoren. “We hebben een jonge spelersgroep met veel energie en motivatie. We doen ons best om hetzelfde te presteren als vorig jaar”, zegt de spits. “Mijn Europese seizoen tot nu toe had beter kunnen gaan. Ik had meer dan één doelpunt kunnen maken. Uiteindelijk gaat het erom dat je drie punten binnenhaalt en de volgende ronde behaalt. Dat is het belangrijkste en dat is ons gelukt.”