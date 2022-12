Día de los Santos Inocentes: Barcelona wil Mbappé losweken bij PSG

Woensdag, 28 december 2022 om 12:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:41

Het is vandaag Día de los Santos Inocentes en de Spaanse equivalent van 1 april levert traditiegetrouw transfergeruchten op die niet serieus te nemen zijn. Zo pakt Mundo Deportivo woensdagochtend uit met het nieuws dat Barcelona overweegt om Kylian Mbappé los te weken bij Paris Saint-Germain. ‘El Barça, a por Mbappé!’, kopt de Catalaanse sportkrant op de voorpagina bij een foto van de Franse sterspeler.

De oplettende lezer ziet al snel dat het om een fakeartikel gaat, daar het stuk is geschreven door D. Funes. De auteur zou gestationeerd zijn als correspondent in Parijs, maar snelle research leert dat de krant geen D. Funes in dienst heeft. Volgens Mundo Deportivo gaat het om een 'topgeheim' en wil Mbappé vertrekken bij Paris Saint-Germain door de aanstaande contractverlenging van Lionel Messi. De Fransman zou na de verloren WK-finale tegen Argentinië niet langer in dezelfde kleedkamer willen zitten als Messi.

De contractverlenging van Messi was de trigger voor Mbappé's woede, zo schrijft de krant. "De grappen van doelman Emiliano Martínez in de Argentijnse kleedkamer en de straten van Buenos Aires, inclusief een pop met zijn gezicht, hebben Mbappé doen koken. De Fransman is niet blij met de liefdesverklaring van eigenaar Nasser Al-Khelaïfi aan Messi sinds de verloren WK-finale." Barcelona wil nú toeslaan en Real Madrid, dat afgelopen zomer nog dicht bij de handtekening van Mbappé was, voorgoed pijnigen, zo valt er te lezen.

"Mbappé, die op sociale netwerken ernstig werd aangevallen door fans van Real Madrid, heeft besloten dat het het beste is om voor Barcelona te tekenen", gaat het verder. "Hij wil bovendien geen kleedkamer delen met een speler die niemand bij de Franse ploeg mag: Karim Benzema." Laatstgenoemde moest het WK op het laatste moment noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan met een blessure en kwam vervolgens in het nieuws vanwege een ware rel. De spits van de Koninklijke zou een uitnodiging om de finale bij te wonen hebben afgeslagen.

Spaanse kranten pakken op Día de los Santos Inocentes jaarlijks uit met transfergeruchten om hun lezers voor de gek te houden. Zo meldde Mundo Deportivo vorig jaar dat Cristiano Ronaldo zichzelf zou hebben aangeboden bij Barcelona. Een jaar eerder schreef de krant dat Gerard Piqué zijn carrière zou gaan beëindigen om president van Barcelona te worden. Ook clubs doen zo nu en dan mee aan Día de los Santos Inocentes. Real Sociedad maakte bijvoorbeeld in 2019 bekend dat Martin Ødegaard naar Manchester City zou vertrekken, zodat de Spaanse club ‘even uit de schijnwerpers kon blijven’.