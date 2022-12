Club Brugge grijpt hard in en zet opvolger van Schreuder alweer op straat

Woensdag, 28 december 2022 om 11:09 • Mart Oude Nijeweeme

Club Brugge neemt per direct afscheid van hoofdtrainer Carl Hoefkens, zo maakt de club woensdagochtend bekend. De opvolger van Alfred Schreuder wist zijn ploeg geen moment aan de praat te krijgen en wordt verantwoordelijk gehouden voor de tegenvallende resultaten. Hoefkens werd eind mei aangesteld en was dus slechts een halfjaar werkzaam bij Blauw-Zwart. Club Brugge bezet op dit moment de vierde plek in de Pro League.

Club Brugge kende onder Hoefkens een succesvolle Champions League-campagne en eindigde als tweede in Groep B achter FC Porto, maar wist in de Belgische competitie nog geen vuist te maken dit seizoen. De ploeg leed al twintig verliespunten en kwam maandag niet verder dan een teleurstellend 1-1 gelijkspel tegen OH Leuven. Ook werd in de beker verloren van St. Truiden. Tijdens de WK-break bleek Excelsior een maatje te groot voor de ploeg van Hoefkens in een oefenduel (0-2).

"Carl is een Clubman puur sang. Zijn bijdrage en inzet voor Club NXT (de jeugdopleiding, red.) en als assistent werden enorm gewaardeerd", stelt CEO Vincent Mannaert in een reactie. "Ook zijn aandeel in de succesvolle Champions League-campagne van dit seizoen kan niet worden onderschat. Onze keuzes afgelopen zomer leverden in de Belgische competitie en de beker van België niet het gewenste spelniveau en resultaat. We maken nu werk van de best mogelijke opvolging voor Club."

Dat Club Brugge Hoefkens op straat zet, is volgens Sporza 'de kroniek van een aangekondigd ontslag'. Zeker na de ontluisterende bekernederlaag tegen St. Truiden werd zijn positie onhoudbaar. De selectie kreeg verrassend genoeg vrij, waarna de clubleiding besloot de balans op te maken na zes teleurstellende maanden. De achterstand op koploper KRC Genk bedraagt twaalf punten (34 tegenover 46), waardoor de beleidsbepalers zich gedwongen voelen om in te grijpen.