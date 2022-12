Barça en Xavi zitten in de maag met ‘onhoudbare situatie’: transfer in de maak

Woensdag, 28 december 2022 om 10:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:38

De kans is groot dat Barcelona komende zomer afscheid neemt van Ousmane Dembélé of Raphinha. Het duo zou volgens AS een duidelijke voorkeur hebben uitgesproken voor de rechtsbuitenpositie, waardoor zich momenteel een 'onhoudbare situatie' voordoet. De speler die buiten de boot valt bij Xavi staat op de nominatie om over een halfjaar verkocht te worden, aldus de Spaanse krant, die spreekt van een 'rechtstreeks gevecht'.

Xavi lijkt tot dusver de voorkeur te geven aan Dembélé als rechtsbuiten. De Fransman stond dit seizoen in elf wedstrijden aan de aftrap, waarin hij vier keer scoorde en vijf assists gaf. De afgelopen zomer aangetrokken Raphinha kon tot dusver slechts op zes basisoptredens rekenen. Nu beide spelers bij Xavi hebben aangegeven niet langer op de linkerkant uit de voeten te willen, dient zich een onderlinge strijd aan, schrijft AS.

Het lijkt erop dat Xavi nog altijd zoekende is naar de beste formatie om Robert Lewandowski in stelling te brengen. Zo speelde Raphinha een handjevol wedstrijden als linksbuiten, waaronder in de Champions League-ontmoeting met Internazionale (3-3). Nu de Braziliaan heeft aangegeven liever op de rechtsbuitenpositie te willen spelen, dreigt zich een 'onhoudbare situatie' voor te doen. De club zal in de komende weken in gesprek gaan met het tweetal om nogmaals hun wensen te bespreken.

Xavi is altijd een pleitbezorger geweest van Dembélé en had een belangrijk aandeel in de contractverlenging van de buitenspeler. De Frans international maakte echter een zwakke indruk in de WK-finale tegen Argentinië en kreeg een storm aan kritiek over zich heen. Raphinha kwam tot vijf optredens op het WK, maar slaagde er niet in om te scoren of als aangever te fungeren. Hij kwam tot dusver tot twee goals en twee assists in LaLiga sinds zijn komst naar Catalonië.