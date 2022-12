FC Utrecht stelt oude bekende aan als opvolger van Henk Fraser

Woensdag, 28 december 2022 om 09:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:03

Michael Silberbauer is de nieuwe hoofdtrainer van FC Utrecht, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De voormalig middenvelder van de Domstedelingen volgt Henk Fraser op, die eerder deze maand opstapte na een akkefietje op de training met Amin Younes. Silberbauer speelde tussen 2008 en 2011 in het shirt van FC Utrecht en was er dit jaar al werkzaam als assistent-trainer. Hij tekent een contract voor 2,5 jaar. Aleksandar Rankovic, Twan Scheepers en keeperstrainer Harald Wapenaar complementeren samen met Urby Emanuelson de technische staf.

Silberbauer is geen onbekend gezicht in Utrecht. In maart van dit jaar werd de oud-middenvelder toegevoegd aan de technische staf van FC Utrecht na het ontslag van René Hake. Silberbauer kroop in de rol van assistent-trainer om de tijdelijk aangestelde Rick Kruys bij te staan. Dick Advocaat werd destijds aangesteld om als klankbord te fungeren. Sinds de aanstelling van Fraser afgelopen zomer verhuisde Silberbauer naar Denemarken, waar hij als assistent-trainer aan het werk ging bij FC Midtjylland. Met die club heeft Utrecht 'een passende oplossing' gevonden.

???? Welkom terug, ?????????????? ??????????????????????! ?? Contract getekend tot medio 2025. ??" Ik kijk enorm uit naar het nieuwe hoofdstuk in mijn FC Utrecht-boek” — FC Utrecht (@fcutrecht) December 28, 2022

In een eerste reactie zegt Silberbauer trots te zijn met zijn nieuwe functie. "Het is nu tijd voor een nieuw hoofdstuk als hoofdtrainer bij FC Utrecht", aldus de Deen. "De afgelopen jaren heb ik consequent en stapsgewijs geïnvesteerd in mijn ontwikkeling en mijn visie op het voetbalspel. Ik heb bij diverse clubs ervaring opgedaan, in verschillende landen. Die ervaring neem ik mee naar FC Utrecht, waar we er alles aan gaan doen de ambities van de club te realiseren. Ik kijk enorm uit naar het nieuwe hoofdstuk in mijn FC Utrecht-boek en kan niet wachten om weer in Stadion Galgenwaard terug te keren."

Silberbauer gaat nog niet heel lang mee in het trainersvak. In 2015 zette hij zijn eerste sporen als oefenmeester als assistent-trainer bij het Zwitserse FC Biel-Bienne. Ook werkte hij in Zwitserland bij FC Luzern en FC Basel als assistent en analist. Nadat hij in het seizoen 2020/21 al werkzaam was bij de Onder-19 van FC Midtjylland, keerde hij deze zomer terug bij de Deense club als assistent van de hoofdmacht. Bij Utrecht begint hij aan zijn tweede klus als hoofdcoach, nadat hij in 2019 kort werkzaam was bij Pacific FC in Canada.

Utrecht heeft met de aanstelling van Silberbauer snel ingespeeld op het vertrek van Fraser. Laatstgenoemde raakte begin deze maand betrokken bij een incident op de training met Younes en greep de aanvaller daarbij bij de keel. Fraser ging vervolgens nog wel op trainingskamp met de selectie, maar diende niet veel later zijn ontslag in. De club uit de Domstad was aan een serie van vijf overwinningen bezig in alle competities, maar wist dit seizoen nog niet echt een vuist te maken. Utrecht bezet momenteel de zevende plek op de ranglijst.