Malacia reageert voor het eerst op desastreus verlopen WK: ‘Zat erdoorheen’

Woensdag, 28 december 2022 om 08:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:55

Tyrell Malacia werd tijdens het afgelopen WK een van de weinige Oranje-spelers zonder speelminuten. De linksback van Manchester United kreeg geen minuut gegund door bondscoach Louis van Gaal en dat knaagde behoorlijk, zo vertelde hij dinsdagavond na afloop van de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Nottingham Forest in gesprek met Viaplay. Malacia erkent dat hij er in Qatar 'even doorheen zat' en het moeilijk had.

"Het is heerlijk dat je met 3-0 wint en de nul houdt als verdediging", begint Malacia na de 3-0 zege op de nummer voorlaatst in de Premier League. United opende de score via Marcus Rashford uit een ingestudeerde corner. De spits werd bediend door Christian Eriksen en schoot feilloos raak. "Als staf zijn ze daar altijd mee bezig", gaat Malacia verder. "Ze analyseren de tegenstanders altijd heel goed en we wisten waar de ruimte lag. Op de training ging dat ook goed en het heeft goed uitgepakt vandaag. We hebben daar de kwaliteiten voor, daar ben ik niet bang voor."

Malacia fungeerde tegen Nottingham weer als linksback, waar hij tegen Fulham nog als rechtsback werd geposteerd door Erik ten Hag. Luke Shaw, zijn grootste concurrent op de linksbackpositie, vormde met Raphaël Varane verrassend genoeg het hart van de defensie en vervulde die rol met verve. Malacia is niet van mening dat hij nu een concurrent kwijt is. "Ik moet gewoon zorgen dat ik daar (als linksback, red.) goed speel. Tegen Burnley in de EFL Cup stond ik er ook en ik wil die lijn doortrekken. Het is aan de trainer om te bepalen wie op welke positie speelt."

Tot dusver kijkt Malacia met een goed gevoel terug op zijn eerste maanden in Engelse dienst. "Ik heb een kleine dip gehad, maar ken mezelf en weet dat ik mij altijd terugvecht in de basis en daar ben ik nu weer mee bezig. Ik speelde niet goed tegen Manchester City en een wedstrijd later maakte ik een klein foutje (tegen Omonia Nicosia, red.) en dan moet de trainer keuzes maken. Hij maakte op dat moment de keuze, dan moet ik zorgen dat ik goed train. Ik weet dat ik dan weer terug moet naar de basis. Dat heb ik gedaan, dat heeft hij ook tegen mij gezegd, en ik ben blij dat ik er nu weer mag staan."

Malacia bij @bartnolles over teleurstellend WK zonder speeltijd ?? "Heb moment gehad dat ik er even doorheen zat."#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/PmvsCQVh3f — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 27, 2022

Voor Malacia komt daarmee alsnog een mooi einde aan het kalenderjaar 2022, dat als een nachtkaars leek uit te gaan met het teleurstellend verlopen WK. De verdediger kwam niet voor in de plannen van Van Gaal en bivakkeerde alle wedstrijden op de bank. "Het is natuurlijk moeilijk als je geen minuten mag maken. Je blijft elke wedstrijd hopen en je doet je best, maar dat was zeker moeilijk. Ik heb even een moment gehad dat ik erdoorheen zat, maar daar moet je doorheen. Als voetballer wil je het liefst spelen. Ik weet ook dat het ineens kan gebeuren en dan moet je er staan."