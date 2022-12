‘PSV heeft Cody Gakpo met het mes op de keel verkocht aan Liverpool’

Woensdag, 28 december 2022

De Telegraaf plaatst zijn vraagtekens bij de gang van zaken rond de transfer van Cody Gakpo naar Liverpool. De smaakmaker van de Eredivisie voltooide deze week zijn droomtransfer naar de Premier League voor maximaal vijftig miljoen, maar laat zijn jeugdliefde met een sportief dilemma achter. Door de verkoop van Gakpo is de kans op de landstitel en dus een Champions League-bonus van 35 miljoen euro namelijk flink geslonken. "Een spiraal die lastig doorbroken kan worden", stelt het dagblad.

John de Jong kreeg in september de rekening gepresenteerd voor het feit dat hij hij Gakpo binnenboord hield afgelopen zomer. Leeds United en Southampton waren in de markt voor de buitenspeler, maar de toenmalig technisch verantwoordelijke wilde de sportieve risico's niet nemen. De Raad van Commissarissen rekende De Jong daarop af, zegde het vertrouwen in hem op en zag de samenwerking halverwege september stuklopen. PSV heeft voor de sluiting van het boekjaar op 1 juli een topbedrag hard nodig, waardoor nu alsnog werd besloten om Gakpo te verkopen.

"Dat heeft te maken met de financiële huishouding die de afgelopen jaren uit het lood is komen te staan in Eindhoven", duidt De Telegraaf. "De salariskosten liepen flink op, evenals de post afschrijvingen op transfervergoedingen. Die bedraagt nu rond de dertig miljoen en in combinatie met het jaarlijkse exploitatietekort van rond de tien miljoen, moet de club elk seizoen zo’n veertig miljoen euro plussen om dat recht te breien. Dat kan door extra inkomsten uit bijvoorbeeld de Champions League, maar als je die steeds misloopt, moet het uit transfers komen."

De keerzijde van de transfer is dan ook dat PSV met de verkoop van zijn smaakmaker de titel in de Eredivisie serieus ten grabbel gooit. De Eindhovenaren hebben belang bij sportief succes. Een landstitel met bijbehorende Champions League-miljoenen. Na het WK van 2014 durfde PSV het bijvoorbeeld aan om Memphis Depay en Georginio Wijnaldum ondanks interesse van buitenlandse clubs binnenboord te houden. Het leverde de club de landstitel op en alsnog mooie transfers naar Newcastle United en Manchester United. "Door die gedurfde koers van algemeen directeur Toon Gerbrands en technisch directeur Marcel Brands had PSV toen het beste van twee werelden: een financieel topresultaat en sportief succes."