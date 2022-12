Valencia laat talentvolle Pedro Alemañ (20) naar de Eredivisie vertrekken

Woensdag, 28 december 2022 om 07:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:40

Sparta Rotterdam hoopt zich deze winter te versterken met Pedro Alemañ, weten RTV Rijnmond en Relevo. De twintigjarige aanvallende middenvelder beschikt over een contract tot volgend jaar zomer bij Valencia, maar zou transfervrij kunnen vertrekken. Wel laat de club uit LaLiga een flinke doorverkooppercentage opnemen in het contract. Alemañ maakte nog niet zijn debuut in de hoofdmacht. De middenvelder speelde de laatste jaren in het beloftenteam.

Volgens berichten van Relevo, een doorgaans goed ingelichte Spaanse sportwebsite, is de transfer van Alemañ naar Sparta al zo goed als rond. De talentvolle middenvelder, die op meerdere posities uit de voeten kan, maakte afgelopen jaar onderdeel uit van de A-selectie van Valencia. Hij trainde veelvuldig mee met de hoofdmacht, maar maakte er nooit zijn opwachting. De Spaanse sportsite spreekt van 'een vaste waarde op de training bij José Bodalás'. Laatstgenoemde werd afgelopen zomer op straat gezet door de club uit de sinaasappelstad.

Het vertrek van Alemañ wordt in Spanje gezien als een voorzichtig begin van een wederopbouw. De middenvelder is op zijn beurt van mening dat hij met zijn transfer naar de Eredivisie voor 'een gouden kans' staat. Valencia incasseert onlangs een nog halfjaar lopend contract geen transfersom voor Alemañ, maar heeft wel een doorverkooppercentage van vijftig procent weten te bedingen bij de onderhandelingen. Bovendien zijn in het contract enkele eenvoudig te realiseren bonussen opgenomen die in de toekomst voor inkomsten moeten zorgen voor Valencia.

Alemañ stapte als veertienjarige speler over van de jeugdopleiding van Elche CF naar Valencia. Bij de huidige nummer tien van LaLiga doorliep hij verschillende jeugdopleidingen, maar wist hij dus niet door te breken tot het eerste elftal. Wel maakte hij zijn opwachting in de Youth League, de Champions League voor jeugdspelers, waarin hij in 2019 één keer trefzeker was in vier wedstrijden. Met de aanstaande komst van Alemañ lijkt Sparta voor te sorteren op een vertrek van Sven Mijnans. Laatstgenoemde maakt een sterk seizoen door en heeft een contract tot 2024.