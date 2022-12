Ten Hag laat Rashford stralen als nooit tevoren en boekt heerlijke overwinning

Dinsdag, 27 december 2022 om 22:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:05

Manchester United is heerlijk uit de startblokken gekomen in de eerste wedstrijd na het WK. De ploeg van Erik ten Hag won in eigen huis overtuigend van Nottingham Forest, dat geen moment in de wedstrijd wist te komen. Uitblinker Marcus Rashford maakte het eerste doelpunt en bereidde het tweede, afgemaakt door Anthony Martial, schitterend voor. In de eindfase bepaalde invaller Fred de eindstand op 3-0. United blijft vijfde, maar staat na het puntenverlies van Tottenham Hotspur tegen Brentford (2-2) slechts één punt achter de Londenaren. Bovendien heeft United een duel tegoed.

Ten Hag moest puzzelen om zijn defensie bij elkaar te krijgen en zette Luke Shaw verrassend links centraal in de verdediging. Naast hem keerde WK-finalist Raphaël Varane direct terug in de basis, terwijl Lisandro Martínez na het winnen van de wereldtitel nog niet beschikbaar was. Tyrell Malacia startte als linksback, terwijl Donny van de Beek na een uur spelen inviel. Aan de zijde van Forest was het een bijzonder duel voor Jesse Lingard, die tien jaar onder contract stond bij de tegenstander. De middenvelder moest overigens vroeg in de tweede helft afhaken met een blessure.

De thuisploeg ging voortvarend van start en stond na 22 minuten al met 2-0 voor. De eerste kans was voor Malacia, die pech had dat zijn harde schot via een halve redding van Wayne Hennessey op de paal belandde. Een slim genomen hoekschop van Christian Eriksen leidde na achttien minuten tot op de openingstreffer. Rashhord knalde de laag voorgegeven bal van vrij dichtbij binnen: 1-0. Drie minuten later fungeerde Rashford als aangever door een lange bal schitterend aan te nemen en achter het standbeen zijn tegenstander uit te kappen. Een lage voorzet stelde Anthony Martial in staat om van zestien meter binnen te schieten, al was dat ook te danken aan het grabbelwerk van Hennessey: 2-0.

Forest dacht vlak voor rust uit een vrije trap de belangrijke aansluitingstreffer te maken, maar na minutenlang beraad besloot de VAR om het doelpunt af te keuren: na de kopbal van Ryan Yates bleek Willy Boly, die de bal met een onbedoelde voetbeweging binnen werkte, buitenspel te hebben gestaan. Voor het overige was United dominant en dat bleef ook na rust zo. In de 56ste minuut werd Antony volledig vrijgezet door Bruno Fernandes, maar de ongelukkig spelende Braziliaan kon Hennessey met een zwak schot rechtdoor totaal niet verrassen.

Wat een droomstart voor United ?? Martial maakt kort na de goal van Rashford de 2-0 tegen Nottingham Forest ?#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/cN4d2qI0tc — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) December 27, 2022

Enkele minuten later creëerde Fernandes opnieuw een megakans, ditmaal met een breedtebal op Martial. De Fransman had net als Antony eerder moeten scoren, maar Hennessey kon zijn inzet vrij eenvoudig keren. Rashford kreeg op vergelijkbare wijze de bal niet binnen na een lage voorzet van Van de Beek, waardoor het tot diep in de slotfase duurde voordat United de wedstrijd kon beslissen. Invaller Fred werd links van het doel vrijgespeeld door uitstekend werk van Casemiro en vond precies de verste hoek: 3-0.